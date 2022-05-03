Organ bağışında şampiyon İzmir

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özgür Sönmez, kentteki organ bağış sayısının 79 bin 651'e ulaştığını açıkladı. İzmir'in Türkiye'de en çok bağış alan il olduğunu belirten Dr. Sönmez, "Kent liderliğini yıllardır sürdürüyor ancak organ bağışında farkındalık çok dinamik bir süreç. Çekildiğimiz anda rakamlar geriliyor. Her daim bu farkındalığı canlı tutmak zorundayız" uyarısında bulundu.

SÖNMEZ, pandemi nedeniyle azalan organ bağışına yönelik yeniden farkındalık oluşması gerektiğinin altını çizdi. İzmir'de Nisan 2022 itibarıyla güncel organ bağış sayısını açıklayan Sönmez, "İzmir, Türkiye'de en çok bağış alan ilimiz. Güncel rakamlarımız 79 bin 651'e yükseldi. Kentte yılda ortalama 15 bin bağış yapılırdı. Bu sayı pandemi yüznden ne yazık ki düştü. Sağlık sistemimizdeki önceliklerimiz değişti ve toplumsal organizasyonlarımıza ara vermek durumunda kaldık. Artık tekrar organ bağışı ile ilgili aktiviteler yaparak, bu konuya dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çok önemli bir yaramız bu. Binlerce insan ne yazık ki organ bağışı bekleme listelerinde. Donörlerin tespiti oldukça zor süreçler. Organ nakliyle hayata tutunabilecek kişiler kaybediliyor. Biz de toplumsal organizasyonlarımıza yeniden başlıyoruz" diye konuştu.