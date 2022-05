Ağır sofralar keyif kaçırmasın

Bir Ramazan'ı daha bayramla birlikte geride bıraktık. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçla birlikte dinlenen vücut, bayramla birlikte çeşit çeşit tatlı ve bayram yemekleri ile daha fazla yemek ve de Ramazan ayı boyunca düzene girmeye çalışan metabolizmamız umarım özenle hazırlanan bayram yemekleri ile tekrar bozulmaz. Bayram tatilinizi daha keyifli ve mutlu geçirmenin en önemli etkeni yediğiniz kadarını da spor yaparak yakmak. Ayrıca metabolizmanızı normalde tutmanızda yarar var.

Millet olarak yaşam tarzımız da bir ay oruç tutmanın ardından bayramın ilk saatlerinden itibaren akla ilk gelen dost akraba ziyaretleri ikramlar ve de kalabalık sofralar.

İşte tam burada aklınızdan çıkarılmayacak şey sindirim sisteminizin nasıl yorulduğudur.

Bir ay tutulan oruçla birlikte dinlenmeye çalışan vücudumuz biriken yağları yakmaya başlamışken bayram sabahı ile birlikte tatlılar börekler özelikle de akşam yemeğinde tüketilen bol yağlı yemeklerde ardından yenen tatlılar. Bir ay boyunca kendini uzun süre açlığa alıştırmış olan sindirim sistemimizin yorulmasına neden olur. Bir ay dinlenen vücudumuzun dengesi işte tam bu dönemde altüst olur.

Böylece düzeni bozulan midemiz kaçınılmaz kilo alımı, ishal, mide bozulmaları gibi hazımsızlıklar olabilir.



DÜZENLİ SPOR AZ YEMEK, BOL SIVI

Yaz aylarının başlaması ile artık maskesiz günlere doğru gidiyoruz.

Umarım geçirdiğimiz son iki yılı bir daha yaşamayız. Önümüzde her ilçemizde çeşitli aktiviteler ve yine önümüzde kurban bayramı var. Her ne kadar pandemiyi atlattık desek de halen kalıntıları var.

Bazı tedbirleri özelliklede hijyeni elden bırakmamak gerekiyor. Bayram sabahı görüştüğüm Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut hocamın söyleşi arasında akılda kalan önerilerini sizlerle paylaşmak isterim. Hocamız özellikle havaların ısınması ile birlikte insanların bol yürüyüş yapmasını, su tüketimine özen göstermelerini özeliklerde iki yıl boyunca aksatılan hekim kontrollerini mutlaka düzene sokmalarını önerdi. Devlet ve özel hastanelerimiz de her türlü ileri teknik ve teknolojilerle halkımızın hizmetinde artık hasta muayene ve randevular normale dönmeye başladı. Halkımızın bozulan muayene randevu sistemini tekrar düzene sokmalarında yarar var.



ÇOCUK KARDİYOLOJİ UZMANI

Bugün sizlere Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr.

Nazmi Narin hocamızın başarılarından sadece birinden bahsedeceğim. Prof. Dr.

Narin Kayseri'den İzmir'e yerleşen kendini çocukların sağlıklı kalple yaşamalarına adamış biri. Hocamız geçtiğimiz hafta yine mükemmel bir başarıya imza attı ve üç çocuğa kapalı yöntemle pulmoner kapak ameliyatı yaptı. Üç çocukta doğuştan ciddi kalp problemleri ile doğan yavrular başarılı operasyonla sağlıklarına kavuştu.

Eline yüreğine sağlık Nazmi hocam.