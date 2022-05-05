Cildinize faydalı doğal yağlar hangileridir?

ÇAY AĞACI YAĞI



Cilde iyi gelen yağlardan biri de çay ağacı yağı... Özellikle sivilce ile mücadele de güçlü etkileri vardır. Çay ağacı yağı, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle akne tedavisi için popüler bir seçimdir Kızarıklığı, şişmeyi ve iltihabı yatıştırır. Akne izlerini önlemeye ve azaltmaya bile yardımcı olabilir, cildinizi pürüzsüz hale getirmekte oldukça etkilidir. . Çay ağacı yağı, mantar önleyici olarak ve iltihabı azaltmak için kullanılmıştır.

Kullanımı: Çay ağacı yağından bir kaç damla alarak sorunlu bölgeye sürün. Sivilce izlerinin yok olmasını sağlamak için en az 20 gün boyunca her gün azar azar uygulayın.