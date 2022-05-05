Cildinize faydalı doğal yağlar hangileridir?

Cildinizi en doğal yoldan beslemek ve onarmak için doğal bitki yağları kullanabilirsiniz. Peki hangi doğal yağları nasıl kullanmalısınız? İşte cildinize faydalı olacak doğal yağlar...
Cildinizi korumak, onarmak, nemlendirmek, yaşlanmayı ve kırışıklıkları geciktirmek için kimyasal madde kullanmanıza gerek kalmadan doğal yolları seçebilirsiniz. Cildinizin iyiliği için en doğal çözüm bitkilerden doğru bir şekilde üretilmiş yağlardır. Peki cilde iyi gelen doğal yağlar nelerdir?
ZEYTİNYAĞI
En hassas ciltlerde bile kullanılabilen zeytinyağı yüksek antioksidan içeriği sayesinde cildi derinlemesine nemlendirir, besler ve arındırır. Araştırmalar, zeytinyağının cilde uygulandığında iltihap önleyici, arındırıcı, nemlendirici ve yara iyileştirici etkileri olduğunu gösteriyor. Zeytinyağı ve anti-aging etkileri de oldukça güçlü. Düzenli kullanımda cilt üzerinde gençleştirici etkiye sahip cilde iyi gelen en popüler yağlar arasında yer alır.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Cilde iyi gelen yağların en popüleri Hindistan cevizi yağıdır. Araştırmalar, hindistancevizi yağının anti-bakteriyel, anti-inflamatuar, antioksidan ve yara iyileştirici özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca cilt bariyer onarımı ile yaşlanma ile mücadeleye de yardımcı olur.
Kullanımı: Hindistan cevizi yağı oldukça güvenlidir ve doğrudan cilde sürülebilir. Haftada 1-2 gün yatmadan önce temizlenmiş hafif nemli cildinize masaj yaparak uygulayın.
TATLI BADEM YAĞI
Badem yağının topikal uygulaması ile yaşlanmayı geciktirici etkiler arasında bir bağlantı olduğunu öne süren bazı araştırmalar var. Badem yağı ayrıca cilt bariyeri onarımına da yardımcı olabilir. Cilde iyi gelen yağlar arasında en uygun yağlardan biridir. Tatlı badem yağı faydaları saymakla bitmiyor. Cilt bariyerini güçlendiren tatlı badem yağının faydaları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Kullanımı: Tatlı badem yağını temizlenmiş cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Cildinizin temiz olmasına özen gösterin.
ÇAY AĞACI YAĞI
Cilde iyi gelen yağlardan biri de çay ağacı yağı... Özellikle sivilce ile mücadele de güçlü etkileri vardır. Çay ağacı yağı, anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle akne tedavisi için popüler bir seçimdir Kızarıklığı, şişmeyi ve iltihabı yatıştırır. Akne izlerini önlemeye ve azaltmaya bile yardımcı olabilir, cildinizi pürüzsüz hale getirmekte oldukça etkilidir. . Çay ağacı yağı, mantar önleyici olarak ve iltihabı azaltmak için kullanılmıştır.
Kullanımı: Çay ağacı yağından bir kaç damla alarak sorunlu bölgeye sürün. Sivilce izlerinin yok olmasını sağlamak için en az 20 gün boyunca her gün azar azar uygulayın.
KUŞBURNU YAĞI
Cilde iyi gelen yağlar arasında az bilinenlerden biri kuşburnu tohumu yağıdır. Kuşburnu tohumu yağı cilt bariyeri onarımına yardımcı olabilir. Yaşlanma belirtileriyle savaşmaya yardımcı olabileceğine ve anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip olduğuna dair kanıtlar da var
Kullanımı: Cilde iyi gelen yağlar arasında sıralarda yer alan kuşburnu tohumu yağı, temizlenmiş ve nemlendirilmiş cilde son kat olarak uygulanmalıdır. Etkilerini artırmak için buhar banyosu sonrası açılmış gözeneklere uygulayın.
GÜL YAĞI
Güzelliğin asırlardır kullanılan değişmez ürünlerinden biri olan gül, faydalı içerikleriyle cildiniz üzerinde harikalar yaratıyor. Uçucu yağlardan biri olan gül yağı, cildin nemlenmesini sağlarken, cilde nazik bir peeling etkisi yaratır. Ölü hücrelerin atılmasını sağlarken hücre yenilenmesini teşvik eder.
Kullanımı: Gül yağı, cilde iyi gelen taşıyıcı yağlardan biriyle karıştırılarak kullanılabilir. Tercihen zeytinyağı, jojoba yağı, tatlı badem yağı vb.
ARGAN YAĞI
Argan yağı, cilt bariyeri onarımına yardımcı olabilecek popüler cilde iyi gelen yağlardan biridir. Yaraların iyileştirilmesi ve izlerin geçirilmesi konusunda oldukça etkilidir. Çalışmalar, anti-inflamatuar ve yara iyileştirici etkileri olduğunu göstermektedir. Çok iyi bir nemlendiricidir. Yüze argan yağı sürülmesi aynı zamanda cilt esnekliğini arttırarak deri üzerinde anti-yaşlanma bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir.