Mışıl mışıl uyutan besinler

Uyku hayatın her yönünü etkiler. Bu nedenle birçok kişi uyku haplarına yönelir ve uyku getiren hormon dengelerini ayarlamaya çalışır. Ancak bu doğru bir çözüm değildir. Çünkü vücudunuzu sağlıklı uykuya kavuşturacak bol miktarda şifalı yiyecek ve içecek bulunmaktadır. Çünkü vücudunuzu sağlıklı uykuya kavuşturacak bol miktarda şifalı yiyecek ve içecek bulunmaktadır.

■ KİRAZ

Kiraz, uyku döngüsünü düzenleyen ve uyku kalitesini artıran yüksek seviyeli melatonine sahiptir. Avrupa Gıda Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre melatonin daha hızlı uykuya dalmanıza olanak sağlar. Kiraz uyku getiren yiyecekler içinde önemlidir ve mevsiminde mutlaka tüketilmesi önerilir.

■ YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesinin ılık bir kabı sizi rahatça yatıştırır. Yulaf gibi tam tahıllar, vücudunuzun serotonin (iyi hormon) ve melatonin (uyku hormonu) yapmak için kullandığı amino asit triptofandan daha zengindir. Yulaf ezmesi ruh halinizi iyileştirir, beyni ve bedeni rahatlatır. Bu atıştırmalık sabit uyku döngüleri oluşturabilir ve koruyabilir.

■ OMEGA 3 İÇEREN BALIKLAR

Somon, uskumru ve diğer yağlı balıklar uykunuza yardımcı magnezyum ve omega 3 yağ asitleri içerir. Sadece ne tür balık yediğinize dikkat edin. Bazı balıklar sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilemez veya avlanamaz ve sağlığınız için kötü olabilir.

■ ANANAS

Ananas meyvesi kanınızda melatonin düzeylerini artırır ve bu melatoninin antioksidan kapasitesini yükselterek sağlıklı şekilde uykuya geçmenize yarar.

■ CEVİZ

Ceviz, serotonin ve melatonin yapımına yardımcı olan doğal olarak zengin bir triptofan kaynağı olan uyku artırıcı amino asittir. Kanınızda melatonin konsantrasyonlarını artırdıkları için daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek kendi melatonin kaynaklarını içerir.

■ KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği sadece mevsimlik bir atıştırmalık olmamalıdır. Elinizde kabak çekirdeği yok mu? Ayçiçeği tohumu veya keten tohumu deneyin.



■ VİŞNE SUYU

Uyumaya yardımcı olması için her gece yatmadan yaklaşık bir saat önce bir fincan vişne suyu yarım fincan içiebilirsiniz.

■ PAPATYA-LAVANTA ÇAYI

Lavanta ve papatya, uykusuzluk veya uyku zorlukları için sık sık önerilen bir ilaçtır. Orta Çağlardan beri bir gevşetici olarak kullanılmış ve beynin ağrılarını erittiği söylenmektedir. Çoğu insanın farkında olmadığı şey, uyku getiren çaylar arasında sadece aroma terapisi ile sınırlı olmamasıdır. Lavanta, hafif bir yatıştırıcı olarak bilinir ve uyuşukluğu teşvik ettiği gösterilmiştir, aynı zamanda uyku kalitesini artırdığı da kanıtlanmıştır. Aslında, araştırmacılar derin uyku olarak da bilinen yavaş dalga uykusunu artırdığını bulmuşlardır.

■ SICAK SÜT

Sıcak içecekler de rahatlatan doğal bir yatıştırıcı niteliğe sahiptir. Sıcak sütün uykudan önceki psikolojik etkisini mutlaka test edin. Uyku şansınızı artırmak istiyorsanız omega-3'lerin dozunu almak için uyku getiren içecekler arasında önemli bir yere sahip olan kenevir sütünü içmeyi de deneyin.



YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, pazı, lahana ve bunun gibi yeşillikler; melatonini artırmaya ve sirkadiyen ritminizi yolda tutmaya yardımcı olabilecek kalsiyumun yanı sıra, uykuya neden olan magnezyumun sağlıklı bir dozunu sağlar.



TAHILLAR

Mısır gevreği gibi tahıllar içerdiği karbonhidrat triptofan ile beyne daha fazla yarar sağlar, bu yüzden karbonhidratlı yemekler sorunsuz uyumanızı sağlar. Mısır gevreğinin üzerine biraz süt gezdirin ve öyle tüketin.