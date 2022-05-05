Obezitenin görülme sıklığı giderek artıyor

EKOL Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Derici dünyada ve ülkemizde obezite sıklığının giderek arttığını belirterek, "Dünya Sağlık Örgütü, obezitenin küresel bir salgın haline geldiğini ve 21'inci yüzyılın en önemli sağlık sorunu olacağını bildirmiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde obezite sıklığı kadınlarda yüzde 40, erkeklerde yüzde 20 ve genel olarak yüzde 30 şeklindedir" dedi.

HAREKETSİZLİK

Günümüzde obezitenin sık nedeninin yüksek enerjili gıdalara kolay ulaşılması ve durağan yaşam olduğunu belirten Prof. Dr. Hayrullah Derici, "Ayaküstü (fastfood), hızlı yenen sağlıksız besinlerle karbonhidrattan ve rafine şekerden zengin, bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı beslenme şekli obeziteye yol açan önemli faktörlerden birisidir. Bu faktörlerin yanı sıra yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık, hormonal ve metabolik etkenler, eğitim düzeyi, evlilik, doğum sayısı ve psikolojik sebepler de obezite oluşumuna neden olmaktadır. Ayrıca artan teknoloji ile beraber özellikle ulaşım, üretim ve tarım alanlarında kolaylaşan yaşam biçimine bağlı fiziksel aktivitede azalma ve modern yaşamdaki beslenme alışkanlıklarındaki değişim obezite sıklığını

artırmaktadır" dedi. Obezite tedavisinde amaç, obeziteye ilişkin riskleri azaltmak, bireye yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu belirten Prof. Dr. Hayrullah Derici, "Morbid obezitenin tek etkili tedavisinin bariatrik cerrahi olduğu kabul

edilmiştir" dedi. Sleeve gastrektomide yapılan işlemin midenin yaklaşık yüzde 75 oranında küçültülmesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Derici, "İşlemde midenin özellikle açlık hormonu salgılayan fundus bölgesi çıkartıldığı için hastanın açlık hissi azalır, aynı zamanda çok az gıda almakla

doygunluk hissi oluşur. Hastalarımız hastaneden 4'üncü gün ağrı kesici gereksinimi duymadan taburcu olurlar. Bu dönem içerisinde takip ve tedavileri uygulanır. Hastalarımızın çoğu 10'uncu günde işe başlamış olur. Hastalar ameliyat sonrasında diyetine dikkat etmeli, egzersiz ve sporu düzenli yapmaya özen göstermelidirler" diye konuştu.

YENİ BİR YAŞAM ŞEKLİ

Ameliyat sonrasındaki takiplerin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Hayrullah Derici, "Bu dönemde kilo verilmesi sağlanırken aynı zamanda yeni yaşam şekli edinilmelidir. Bunu başaramayan öneri ve takip programına uymayan ya da uygun şekilde takip edilmeyen hastaların yüzde 3-10 kadarında geri kilo alımı görülebilmektedir. Sonuç olarak obezite estetik bir sorun olarak görülmemeli, çok sayıda yandaş hastalıklara sebep olması ve yaşam süresini kısaltması nedeniyle önemli bir sağlık problemi olarak görülmelidir ve mutlaka tedavi edilmelidir" dedi.