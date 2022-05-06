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Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı duyurdu: Ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak

Sağlık Bakanlığı, ameliyat ve diğer girişimsel işlemler öncesi hastalara Kovid-19'a yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

AA

06.05.2022, 17:23

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak

Edinilen bilgiye göre, Bakanlık tarafından tarama amaçlı PCR testleriyle ilgili sağlık kuruluşlarına yazı gönderildi.

Bu çerçevede hastanelerde, ameliyat, endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara yönelik tarama amaçlı PCR testi zorunluluğuna son verildi.

Söz konusu kararın Kovid-19 vaka sayılarının mevcut durumu, hastalığın seyri, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı öğrenildi.

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