Sağlıklı anneler sağlıklı yarınlar

Bugün hepimizin değerlisi olan annelerimizin günü. Hayat yolculuğumuzun en başından beri bizi besleyen, her daim desteğini üzerimizden eksik etmeyen, her anımızda yanımızda olan ve bize yol gösteren biricik annelerimizin günü kutlu olsun! Sağlıklı beslenme, hem sağlığın hem de beden formunun korunması açısından oldukça önemlidir. Bebeklikte anne sütü veya bebek mamaları ile başlayan süreç dahil olmak üzere, yetişkinlik ve yaşlılık döneminde de sağlıklı ve dengeli beslenme bir çok hastalıktan korunmaya yardımcı olur.

İngiliz epidemiyolog David Barker'ın bebeğin anne karnında yetersiz ve dengesiz beslenmesi ile obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların riskinde artış olabileceğine dair bir hipotezi vardır. Bu görüş Fetal Programlama Hipotezi'dir. Bu görüşe göre anne karnında yetersiz beslenme; bebek gelişimi ve doğum sonrası yaşam için risk oluşturur. Sağlıklı yaşamın birinci basamağı gebelik döneminde anne ve bebeğin yeterli beslenmesi yani fetal programlamadır. İkinci basamağı ise normal doğumdur. Doğumun vajinal yolla gerçekleşmesi ile bifidobakter ve laktobasillus grubu bakteriler kolonda hızla çoğalır. Bu bakteriler sağlıklı yaşam ve kronik hastalıkların önlenmesinde oldukça önemlidir. Doğumdan sonra en kısa sürede bebeğin anne sütü ile beslenmesi ve anne sütüne devam etmesi de sağlıklı bakterilerden zengin bağırsak florası oluşturduğu için sağlıklı yaşama başlamanın üçüncü basamağıdır. Gebelik öncesi ve gebelikte annenin sağlıklı olması, geleceğimiz olan çocukların sağlıklı bir hayata başlamasını sağlar. Kısaca özetleyecek olursak toplumda sağlıklı anneler sağlıklı yarınlarımızın oluşmasını sağlar.

D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

Kemik gelişimi ve kemik sağlığını korumak için D vitamini varlığı oldukça önemlidir. Kemiğin temel bileşeni kalsiyum, ancak D vitamini varlığında vücut tarafından emilir. Güneş ışınları sayesinde, vücutta D vitamini üretilir ancak güneşlenme süresi, koruyucular ve güneşlenilen saatler üretilen miktarı etkileyebilir. Eksikliğine karşı D vitamini içeren yağlı balıklar, yumurta, peynir ve süte beslenmede yer verilmelidir.

KALSİYUM KAYNAKLARI

Kemik sağlığı üzerinde en etkili mineral olan kalsiyumun hamilelikte yeterli alımı bebeğin kemik yapısının sağlıklı gelişimini, anne adayının da kemik yapısının korunmasını sağlar. Ayrıca yeterli kalsiyum osteoporoz riskini de azaltır. Hamilelikte günlük kalsiyum ihtiyacı 1000 mg'dır. Kalsiyum kaynaklarına; yağsız ya da az yağlı süt, yoğurt ve peynir, sardalya ve hamsi gibi kılçığıyla yenilen balıklar, kurubaklagiller, yeşil sebzeler, fındık, badem ve antep fıstığı gibi çiğ kuruyemişler örnek verilebilir.

C VİTAMİNİ

C vitamini hücreleri güçlendirerek sağlıklı kalmalarını sağlar. Antioksidan özelliği ile enfeksiyon kaynaklı hastalıklardan korunmaya yardımcıdır. Yetersizliğinde anne adayında diş eti iltihabı ve kanamaları görülebilir. Ayrıca C vitamini, gebelik zehirlenmesi yani preeklampsiyi önlemeye ve amniyotik kesenin oluşmasına yardımcı olur. C vitamini besinlerle alınan demirin emilimini de arttırır bu nedenle demirden zengin öğünler yaparken yanında limonlu bir salata tüketmekte fayda vardır

OMEGA-3

Omega-3 bebeklerin beyin, sinir sistemi ve göz gelişimi açısından gereklidir. Ayrıca anne karnında bebeğin kilo artışına yardımcı olur ve bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağlar. Gebelikte, omega-3 alımının yetersiz olması, düşük doğum ağırlıklı bebek, erken doğum ve sezaryen oranlarının artışı ile de ilişkilidir. Omega-3 kaynaklarına yağlı balıklar, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu ve ceviz örnek verilebilir.

FOLİK ASİT ALINMALI

FOLİK asit anne ve bebek sağlığında oldukça önemlidir. Hamile kaldıktan hemen sonra yeni hücre oluşumunu ve bebeğin omuriliğini oluşturan nöral tüpün gelişimini sağlar. Kadınlar doğurganlık yıllarında günde 400 mcg folik asit almalıdır. Hamilelik süresince ise 600 mcg'a çıkılmalıdır. En iyi folik asit kaynaklarına yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer, brokoli, bamya, kurubaklagiller, buğday embriyosu örnek verilebilir.

B VİTAMİNİ GEREKSİNİMİ

SAĞLIKLI bir gebelik için besinlerden gelen enerjinin kullanılmasında daha fazla tiamin, riboflavin ve niasine ihtiyaç vardır. Vücut hücrelerinin yapımında ise B6 vitamini gereksinimi artar. En iyi kaynakları; et, kuru baklagiller, tam tahıllar, süt, peynir, yoğurt, yumurtadır. B12 vitamini de özellikle DNA oluşumu ve kan yapımında görev alır. B12 kaynakları hayvansaldır bu nedenle vejeteryan anne adaylarının B12 eksikliğine ayrıca dikkat etmesi gerekir.

DEMİRDEN ZENGİN

Hamilelik döneminde bebek, plasenta ve artan kan hacmi nedeniyle demire ihtiyaç artar. Anne adayı ve bebeğin sağlığı için yeterli alım sağlanmalıdır. İhtiyacın karşılanabilmesi için kırmızı et ve türevleri, yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kurubaklagiller, kuru üzüm ve pekmez gibi demirden zengin besinler tüketilmelidir.

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN BROKOLİ

Brokoli içeriğindeki betakaroten ile vücuttan zararlı maddelerin atılımını hızlandırır. Güçlü bir antioksidan olan brokoli, yemek borusu, mide ve bağırsak kanseri riskini azaltır. Brokoli aynı zamanda yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcıdır, C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Demir eksikliğini gideren brokoli, gribal enfeksiyonlara karşı koruyucudur, kemik erimesinden korunmanıza yardımcıdır, yüksek orandan lif içeriğiyle kabızlığı önler. Düşük kalorisi ile kilo vermenize yardımcıdır. Yoğun vitamin ve minerallerin dışında güçlü anti-kanserojen madde olan "Sulphoraphane" içermesiyle kansere karşı koruyucudur.

KABAK ÇEKİRDEĞİ HÜCRELERİ KORUYOR

Kabak çekirdeğinin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Bağırsak kurtlarını, şerit ve solucanları düşürmede etkili olan kabak çekirdeği, böbrek için de son derece yararlıdır. Sperm kalitesini artırdığı bilinen kabak çekirdeği, kilo verme sürecine de yardımcı. Kabak çekirdeğinin yağı ise saçların daha hızlı ve sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor. Kabak çekirdeği aynı zamanda bazı kanserlere karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Kabak çekirdeği, hücrelere zarar verebilecek "serbest radikalleri" engellemeye yardımcı olabilecek iyi bir antioksidan kaynağıdır.