Anemi semptomlarını patlıcan ile azaltın

PATLICANLARIN, güçlü kemikler oluşturmaya, anemi semptomlarını azaltmaya ve bilişi artırmaya yardımcı olma becerisi de dahil olmak üzere, benzersiz bir sağlık yararları yelpazesine sahip olduğu bilinmektedir. Beslenmenizde yeterli miktarda demir alamamak sağlığınız için çok tehlikeli olabilir. Demir içeriği yüksek patlıcan gibi yiyecekler yemek, kansızlık gibi sağlık koşullarıyla mücadeleye yardımcı olabilir. Ayrıca, beyine daha fazla kan iletip sinirsel yolları gelişmeye teşvik ederek hafızayı güçlendirir.