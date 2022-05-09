Başkan Erdoğan ve eşinden Anneler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 'Anneler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti "cennetin annelerin ayakları altında olduğunu" belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır. Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir" ifadelerini kullandı.

'DÜNYANIN YÜKÜNÜ TAŞIR'

EMİNE Erdoğan da sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Omuzlarında dünyanın yükünü, yüreğinde evladını taşıyandır anne. Öyle sonsuzdur ki anne yüreği, her türlü sevgisizliği merhametiyle yenecek güçtedir. Bugünün vesilesiyle şehit annelerimizi, onların nazarında evlat acısı ile sınanan tüm anneleri minnetle yad ediyorum. Diyarbakır annelerinin hasretinin en kısa zamanda dinmesini yürekten diliyorum. Bir çocuğa yuva olan koruyucu annelerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.