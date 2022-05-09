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Haberler Sağlık Cilt sağlığınız için duş sürenizi kısaltın

Cilt sağlığınız için duş sürenizi kısaltın

9.5.2022

Cilt sağlığınız için duş sürenizi kısaltın

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle sık sık duş alınıyor. Bu durumun cilt sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, "Derinin nemini koruması için bol su içip, duşta kalış süresinizi kısa tutmalısınız" dedi İnsan cildinin sadece sıcaklarda değil her mevsim bakıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cesur, "Sık ve uzun süreli duş almak, havalar soğuduğunda deri kuruluğu ile karşılaşmamıza neden olabilir. Bunun da egzamaya dönüşme ihtimali var. Alınacak önlemlerle cilt kuruluğunun önüne geçmek elbette mümkün fakat dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

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