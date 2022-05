Yaza fit girmek için şok diyet yapmayın

Yaz öncesinde fazla kilolarından kurtulmak için çeşitli diyetlere yönelenleri uyaran beslenme ve diyet uzmanları, "Özellikle verilemeyen birkaç kilodan kurtulmak uğruna sağlıksız diyetlere yönelmek ve tek tip beslenmek çok tehlikeli. Genellikle birçok kişinin derdi olan son 5 kiloya dirençli kilolar diyoruz. Bu konuda yol almak için acele etmemeli, kendimizi strese sokmamalı ve motivasyonumuzu yitirmemeliyiz. Aç kalmak asla doğru değil, metabolizmayı iyice yavaşlatıp kilo artışına bile yol açabilirsiniz" dedi.

BAŞKASIYLA KIYAS YANLIŞ

Kilo verme sürecinde gerçekçi hedefler koymak gerektiğini belirten uzmanlar, "Diyetin kişiye özel olduğunun farkına varmalıyız ve başkalarının uyguladığı diyet programlarını kopyalamamalı, kilo kaybımızı başkalarınınkiyle kıyaslamamalıyız. Büyük risk oluşturan tek tip beslenme ile aşırı kalori kısıtlamasına dayalı şok diyetlerden kaçınmalıyız. Gitmeyen son kilolarımız için bağışıklık sistemini zayıflatacak yanlış beslenme yolları hastalıklara davetiye çıkarır" uyarısında bulundu. Peki nasıl beslenmeliyiz:

SÜT, YUMURTA, YOGURT

"SAĞLIKLI beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için hazır gıdalardan ve abur cuburdan uzak durmalıyız. Güne bir bardak su ve iyi bir kahvaltıyla başlanmalı. Gün içinde her renk taze sebze, meyve ile protein kaynaklarına yönelmeliyiz. Zeytinyağlıların yanı sıra bol bol balık, tavuk, et yemeliyiz ama bunları yağda kızartarak değil, ızgara ya da fırında pişirmeliyiz. Yanında yine mevsim salatalarına yer vermeliyiz. Süt ve yumurta da çok önemli protein kaynaklarıdır. Basit karbonhidratları ise hayatımızdan çıkarmalıyız. Probiyotik olan yoğurdu günde 2-3 öğüne yayabiliriz. Her gün en az 2 litre su içmeliyiz. Bu suyun yarısına limon, zencefil, maydanoz ve çubuk tarçın karıştırılması; tarçın ve zerdeçallı süt tüketilmesi, hem bağışıklığı güçlendirir hem de vitamin ve mineral eksikliğimize son verir."

METABOLIZMANIZI SASIRTMAK ÖNEMLI

DİYETTE vücut zaten ciddi kilo kaybı yaşamıştır ve bu esnada bir yavaşlama göstermesi olağandır. Kişi bunu kabul etmeli ve ideal kilosuna ulaşmakta sabretmelidir. Uygulamamız gereken birkaç kritik nokta var; eğer sürekli aynı program ile kilo verdiysek diyet programında ve içeriğindeki öğün saatlerinde değişiklik yapıp metabolizmamızı şaşırtabiliriz. Kilo verdikçe ihtiyacımız olan kalori miktarı düşecek. Bu nedenle porsiyonları biraz daha düşürüp kaloriyi azaltmalı ve fiziksel egzersizimizi artırmalıyız. Eğer uzun süredir diyet yapılıyorsa, bir süre kilo korunup sonrasında kalan fazlalıklar için yeniden diyet sürecine girmek de önemlidir.