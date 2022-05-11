Her öğününüzde sebze meyve ve tahıl tüketin

Yaza girerken sağlıklı beslenme tavsiyelerinde bulunan Diyetisyen Ayda Erken, "Bize kilo aldıran en önemli unsurlardan biri düzensiz uyku ve yemek saatleridir. Günde 8 saat uyku uyunmalı. Sabah kalktıktan sonra kahvaltınızı geciktirmeden 1 saat içinde yapın. Bu metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olur" dedi.

Erken, mevsim farklılıklarının beslenmeye etki ettiğini ve insanların kış aylarında ısınmak için daha yağlı ve kalori değeri yüksek besinlere yöneldiğini kaydetti. Kış aylarında kilo almanın kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Erken, yaz aylarında daha ince kıyafetlerin giyilmesinin, kişilerde kilo verme isteğini arttığını söyledi.

METABOLİZMAYI ÇALIŞTIRIN

Erken, fazla kilolardan nasıl kurtulabileceğine ilişkin ise şu önerilerde bulundu: "Bize kilo aldıran en önemli unsurlardan biri düzensiz uyku ve yemek saatleridir. Sabah kalktıktan sonra kahvaltınızı ilk 1 saat içinde yapın. Bu metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını sağlar. Kahvaltıdan 3 saat sonra küçük bir ara öğün alın ve 2 saat sonra öğle yemeğinizi yiyin. Sonra 4 saat hiçbir şey yemeyin ve yine küçük bir ara öğün alıp, 2 saat sonra akşam yemeğinizi yiyin. En son yatmadan 1-2 saat önce küçük bir ara öğün daha alıp gününüzü sonlandırın. Böylelikle 'azar azar, sık sık yemek' denilen alışkanlığı düzenleyerek metabolizmanızı hızlandırmış olursunuz.

YEMEKLERDEN ÖNCE SU İÇİN

Günde 12 bardak su içmeliyiz. Özellikle her öğünden önce 1-2 bardak su içip öğünle birlikte ve öğünden sonraki ilk yarım saatte sıvı almamaya çalışın. Aşırı tuzlu veya baharatlı besinler iştahınızın açılmasına, dolayısıyla ihtiyacınızdan fazla yemenize sebep olacağından az tuzlu, az baharatlı yemekler pişirip sofrada tekrar tuz, baharat eklemeyin. Yemeklerinizi küçük ve düz tabaklarda yiyin.

MISIR GEVREĞİ, MEYVE SUYU

Erken, "Mutlaka her öğünde sebze, meyve ve tahıl tüketmeye özen gösterin. Sebze sevmeyenler için domates suyu içmek alternatif olabilir. Domates suyu ile kan dolaşımınızı hızlandırarak, düşen enerjinizi yükseltebilirsiniz. Uzun süreli zindelik hissi için güne tam tahıl ürünleri ve meyve gibi yağ oranı düşük, lif oranı yüksek bir kahvaltıyla başlayın. Ekmek, mısır gevreği gibi karbonhidratlar serotonin hormonunun salgılanmasına neden olarak rahatlatıcı görev görür. Sabah enerjisini artırmak için kahvaltınıza mutlaka meyve sularını ekleyin. Bazı meyve suları yanmalara neden olabilir. Ananas, elma ve üzüm doğru seçimlerdir.