Ağrı kesici yerine kına

TÜRK kültüründe önemli bir yere sahip olan kına genel olarak herhangi bir ağrıyı geçirmede etkilidir. Ağrıyan kısımlara kına uygulandığı zaman bölgenin ağrısının hafiflemesini sağlar. Buna ek olarak kına yanık yaralarının tedavisine de faydalı olup ağrıyı azalttığı için de yanık yaralarının hızlı iyileşmesini sağlar.

ANANAS SUYU PARAZİTLERİ TEMİZLER

ANANAS suyu bağırsak için bir şifa deposudur. Bağırsak içinde oluşan bakterilerin kolayca temizlenmesi için 7 gün boyunca ananas suyu içmelisiniz. Her sabah uyandığınızda 1 bardak taze ananas suyu içerseniz, bakterileri vücudunuzdan atarak güne başlamış olursunuz.

ÇATLAYAN TOPUKLAR İÇİN DOGAL KARISIM

BİR kahve fincanı vazelin, 6 adet dövülmüş asprin, 1 çay kaşığı karbonat ve yarım limonun suyunu karıştırın. Yatmadan önce bu karışımdan temiz, törpülenmiş ve kuru ayaklarınıza sürüp üzerini streç filmle sarın. Pamuklu çorap giyip yatın. Kalktığınızda çatlayan ve sertleşmiş topuklarınızın pamuk gibi yumuşak olduğunu göreceksiniz.