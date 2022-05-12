Beyin dostu, hafızayı güçlendiren besinler nelerdir?

Hafızayı güçlendirmede sağlıklı beslenmenin çok etkili olduğu bilinmektedir. Peki beynimiz ve daha güçlü bir hafıza için ne yememiz gerektiğini biliyor musunuz? İşte alzheimer ve demans gibi hastalıkları bile önleyebilen beyin dostu besinler...
Hafızanızı her daim güçlü tutmak, çağımızın hastalığı olan alzheimer ve demans gibi hastalıkları önleyebilmek sizin elinizde! Günlük alışkanlıklarınızı değiştirmek ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra unutmamak ve hafızanızı diri tutmak için tüketebilceğiniz mucizevi besinler bulunmaktadır. Peki, bu besinler nelerdir?
FESLEĞEN
Fesleğen birçok fiziksel rahatsızlığı tedavi edebilen çok güçlü bir bitkidir. Beyindeki kan akışını hızlandırır ve bu da konsantrasyonunuzu, beyin gücünüzü artırır. Bunun dışında fesleğeni stresle savaşmak içinde tüketebilirsiniz.
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlı tohumlar 'beyin dostu' nitelemesini sonuna kadar hak ederler. Sağlıklı yağ asitleri, antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengin olan ceviz, badem, fındık, keten tohumu ve çörek otu özellikle yüksek oranda vitamin E içerirler. Antioksidan kapasitesi yüksek olan E vitamini, hücre zarlarını serbest radikallerden korur ve zihinsel gerilemeyi yavaşlatır. Beyin sağlığı için gerekli yüksek omega 3 içeriğiyle cevizin bir adım öne çıktığı yağlı tohumları günde 1 avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketmenizde sayısız fayda var.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı en önemli yağ türüdür. Alzheimer hastalığı yaşayan yaşlılarda bilişsel performansın iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Hafıza ile ilgili problemleri olan kişilere yardımcı olduğuna dair 2004 yılında çalışma yapılmıştır.
ZERDEÇAL
"Kurkumin" adı verilen etken maddesi ile zerdeçal, güçlü ve doğal bir antioksidan. Tarih boyunca tedavi amaçlı olarak kullanılmış olan bu kök bitkisi, beynin oksijenlenmesine, bilgiyi öğrenmenize ve işlemenize yardımcı olur. Zerdeçalda bulunan kurkuminden tam olarak faydalanmak içinse zerdeçalı yağ içinde hafif ısıya maruz bırakmak gerekir. Sebze veya et yemeklerinizi bitkisel yağ ve zerdeçalla sote etmek bunun için çok ideal bir yöntem. Kurkumin içeren bir gıda takviyesi kullanımında ise emilimi yüksek ve standartlara uygun olanları seçmeye özen göstermelisiniz.
YUMURTA SARISI
Yumurta sarısı , büyüyen ve küçük çocuklar arasında bilişsel işlevi ve beyin gücünü geliştirmeye yardımcı olabilecek yüksek miktarda omega-3 yağ asitleri içerir. Ayrıca, beynin asetilkolin oluşturmak için kullandığı koliniçerirler ve beyin hücresi iletişimini geliştirebilen vehafızayı geliştirebilen nöron görevini görürler.
NANE
Nane, beynin işleyişini uyaran, yağ ve amino asit konsantrasyonuna sahip süper gıdalar arasındadır. Ayrıca magnezyum, kalsiyum, bakır, folat, C vitamini ve A vitamini gibi hayati besinler açısından da zengindir.Naneyi koklamak bile beyin sağlığı açısından çok yararlıdır.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, serbest radikalleri vücudunuzdan uzak tutan güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Vücudunuzdaki yağ seviyelerini azaltabilir ve ayrıca bazı kanser türlerinin riskini azaltabilir. Ayrıca, yeşil çay, stres seviyelerini azaltarak vücut üzerinde yatıştırıcı bir etki yaratan bir amino asit olan L-theanine içerir. Bazı çalışmalar, yeşil çayın beyin gücünüzü artırabildiğini ve bunama ile ilgili sorunları iyileştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.