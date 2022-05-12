Mide botoksu ile 20 kilo zayıflayabilirsiniz

Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Rıza Özdemir obezite tedavisinde cerrahi yöntemlere alternatif tedavi yöntemi olan mide botoksu ile 20 kiloya kadar zayıflayabilmenin mümkün olduğunu söyledi.

15 DAKİKALIK İŞLEM

Mide botoksu, vücut kitle indeksi (VKİ) 25-40 arasında olanlarda uygulanabildiğini belirten Opr. Dr. Rıza Özdemir, "Endoskopik olarak uygulanan işlem öncesinde özel bir hazırlık gerekmez. Hasta uyutulduktan sonra öncelikle endoskopi yapılarak mide ve on iki parmak bağırsağı değerlendirilir. Olumsuz bir durum yok ise botoks özellikle mide çıkışındaki mide boşalmasını sağlayan kaslara ve mide başlangıcındaki açlık hormonu salgılayan

alana uygulanır. Bu alanlara yapılacak uygulamada cerrahın endoskopi konusundaki tecrübesi önem kazanmaktadır. İşlem yaklaşık 15 dakika sürer ve yatış gerektirmez. İşlem sonrasında hasta beslenme uzmanı ile de görüştürülerek uygun diyet önerileri belirlenir ve uygulamadan 1 saat kadar sonra hastaneden ayrılabilir" dedi.

AÇLIK HİSSİNİ AZALTIR

Opr. Dr. Rıza Özdemir, "Bu şekilde kısmen açlık hissi azalır. Aynı zamanda mide boşalması yavaşlatılarak tokluk hissinin daha uzun sürmesi sağlanır. İşlemin etkinliği 4. günde başlar ve 6 ay kadar devam eder. Botoks alerjisi olanlar haricinde güvenle uygulanabilecek, belirgin yan etkisi olmayan bir işlemdir. Herhangi bir kesi bulunmamakta ve ağrı olmamaktadır. Uygulamanın ardından kişi sosyal yaşamına geri dönebilir.

3 KEZ UYGULANABİLİR

Opr. Dr. Rıza Özdemir, "Başarı için her yöntemde olduğu gibi kişinin diyet ve yaşam şekli değişikliğine uyum göstermesi gerekir. Uyum gösteren kişilerde 10-20 kg arasında kilo verilebilmektedir. İdeal kilosuna ulaşmış kişilerde de uygulama tekrarı gerekmez. Kilo verdiği halde halen fazla kilolu ya da obez grupta olanlarda 6 ay kadar sonra işlem tekrar edilebilir. Genellikle işlemin en fazla 3 defa uygulanması önerilmektedir" dedi.