Mutluluğun sırrı sağlık

Geçtiğimiz hafta gazeteci bir büyüğümle birlikte Gaziemir'deki Kalp Hastanesi'ne mini bir sağlık problemi için gittik. Hastanenin personeli de doktorları da olağanüstü hoşgörülüydü ve de büyük ilgi alaka gösterdiler. Acaba bize mi öyle davranılıyor diye çevremi gözlemeye başladım. Gerçekten her hasta ile özel ilgileniliyor. Doktor odasından çıkan her hastanın yüz ifadesinden de belli oluyor. Hastanenin çok özel bir doktoru var ki kendisinden ve muayene sırasında söylediklerinden sizlere bahsetmeden geçemeyeceğim.

SABIRLI VE İNSANCIL

Bu tür doktorların halk arasında da bilinmesine ve de kendisinin sabrına hoş görüsüne hayran kaldım. Dahiliye Uzmanı Doktor Hakkı Selçuk'un her hastasına muayene öncesi hal hatır sorması, her hastasına moral aşılaması, hastasının şikayetlerini dinlemesi ise bir meziyet, bir sabır gerektiriyor. Muayene sırasında hastasına tavsiyelerde bulunması ise ayrı bir tedavi metodu. Bu da hocanın ne denli sabırlı ve de insancıl olduğunu gösteriyor. Hakkı hocanın ilaç yazma sırasında bir sözü beni ve beraberimde götürdüğüm gazeteci dostuma tavsiyesi ise yeni yetişen doktor adaylarına ders niteliğinde. "İlaç firmaları benim değil. Faydalı olacak reçete yazmak zorundayım. Her ilacı veremem" demesi ise ne denli ince eleyip sık dokuduğunu gösteriyor.

UZMANDAN ALTIN TAVSİYELER

Dahiliye Uzmanı Hakkı Selçuk hocanın tavsiyeleri ise ilaçtan daha faydalı sözler. Hocamızın tavsiyelerinin aklımda kalan bir kaçını sizlere aktarayım. "İnsan ömrü uzuyor fakat vücudunuzun verdiği sinyalleri hafife almayın. Huzurlu ve neşeli yaşamak organlarımız için en önemli ilaç. Bana bir şey olmaz demeyin. Sizi mutlu eden dostlarınızla yaşamaya özen gösterin. Yemek tabağınızı küçültün. Her fırsatta yürüyün. Akşam yemeklerini erken yiyin ve sebze ağırlıklı beslenmeye dikkat edin" gibi tavsiyeler. İşte Hakkı hoca böyle bir hekim. Ağzınıza sağlık hocam iyi ki varsınız. Yine hakkı hocamızın ilaç niteliğindeki tavsiyesi neşeli vede hoşgörülü olmanın yanında bu tür insanlarla zaman geçirmek insan ömrünü hem uzatıyor hem de s

sağlıklı yaşam sürdürmemizi sağlıyor.

KENDİMİZ ÇALIP OYNADIK

Geçtiğimiz hafta 8'incisi düzenlenen Urla Enginar Festivali üç gün sürdü. Özellikle Urla Çarşısı artık bu tür festivaller için yeterli değil. Çarşı yolunda mutlaka özellikle trafik için bir çözüm bulunmalı. Festivale gelenlerin araçlarını park edecek yer olmamasından dolayı tam bir işkence haline dönüştü. Diğer bir konu ise enginarın anavatanı gibi görünen Urla da ne yazık ki enginarın birim fiyatı oldukça pahalı idi. Tabii bunun sebebi üretici değil. Özellikle kurulan tezgahlarda günübirlik vurgun, kısa yoldan, kısa günün karı gibi uygulanan fırsatçılardan kaynaklanıyor. Bu yıl yine Urla Enginar Festivali özellikle İzmir dışından ziyaretçi akımına uğradı. Fakat ciddi bir organizasyon eksikliği ve sahipsiz bir Urla görünümü vardı. Ne bir ulusal ne de uluslararası medya kuruluşuna rastlanmadı. Dahası Ulusal Medyaya yansıyacak aktivite de maalesef yoktu. Bu tür festivaller yılda bir kez yapılır. Bu tür aktiviteler o ilçeler içinde büyük bir gelir kapısı ve de tanıtım için bir fırsattır. Maalesef ileriyi göremeyen ilçe yöneticileri bu tür festivalleri önce ulusala, hatta uluslararası arenaya taşıma fırsatını kaçırmış oluyorlar. Urla'nın söz sahibi ileri gelenleri lütfen bu eleştirimi dosthane olarak höş görünüze sığınarak söylediğimi kabul edin.