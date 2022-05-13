D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Bağışıklık sisteminin görevlerini yerine getirmemesinden dolayı kişi çok daha fazla enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalacaktır. Omuz eklemlerinde ve parmaklarda ağrı, el ve ayak bileklerinde kendini göstermeye başlayan ağrının yanı sıra baş ağrısı, saç dökülmesi, uykusuzluk, değişken ruh hali gibi belirtiler ortaya çıkacaktır.

Yetişkin olan bireylerde uzun süreler boyunca kendini gösterecek olan D vitamini eksikliği ise başta kemik erimesi olmak üzere kemiklerin yapısında bozukluk, düşme riskinde artış ve kas güçsüzlüğü sorunlarına neden olmaktadır. Çocuklarda D vitamini eksikliği olması durumunda ise kemiklerin yumuşaması, büyüme geriliği, bacaklarda eğrilik oluşması, el ve ayak bileklerinde uyuşma gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.