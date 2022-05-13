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Haberler Sağlık D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için olmazsa olmazların başında vitaminler geliyor. Özellikle D vitamini hastalıklardan korunmada oldukça büyük öneme sahip. Kemik ve kas gelişiminde önemli bir yere sahip olan D vitaminin eksikliğinde bazı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Peki D vitamini eksikliği belirtileri neler? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? İşte merak edilenler...

13.05.2022, 14:50

Bazı belirtilerle kendini belli eden D vitamini eksikliği hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Yaz aylarında güneşten alabildiğimiz D vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendirerek bizi hastalıklaradan koruyor. Peki D vitamini eksikliği belirtileri neler? D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? İşte yanıtı...

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Kimi insanlarda D vitamini eksikliği sonucunda herhangi bir belirti olmazken kimilerinde ise belirtiler son derece şiddetli görülebilmektedir. Var olan D vitamini eksikliği kimi zaman genel bir vücut ağrısı kimi zaman yorgunluğa neden olabilmektedir. Aynı zamanda ciddi oranda bir D vitamini eksikliği sonucunda yürümekte zorluğun oluşmasına sebebiyet verecek kuvvet kaybı ve kemik ağrısı sorunu ortaya çıkmaktadır.

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Bağışıklık sisteminin görevlerini yerine getirmemesinden dolayı kişi çok daha fazla enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalacaktır. Omuz eklemlerinde ve parmaklarda ağrı, el ve ayak bileklerinde kendini göstermeye başlayan ağrının yanı sıra baş ağrısı, saç dökülmesi, uykusuzluk, değişken ruh hali gibi belirtiler ortaya çıkacaktır.

Yetişkin olan bireylerde uzun süreler boyunca kendini gösterecek olan D vitamini eksikliği ise başta kemik erimesi olmak üzere kemiklerin yapısında bozukluk, düşme riskinde artış ve kas güçsüzlüğü sorunlarına neden olmaktadır. Çocuklarda D vitamini eksikliği olması durumunda ise kemiklerin yumuşaması, büyüme geriliği, bacaklarda eğrilik oluşması, el ve ayak bileklerinde uyuşma gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNDE ORTAYA ÇIKAN HASTALIKLAR

Kemik Hastalıkları ve Kemik Erimesi
İnsan vücudundaki kemikler aynı diğer dokularda olduğu gibi canlı bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla uzun süreli D vitamini eksikliği, kemik yapısında bozulmaların meydana gelmesine ve kasların güçsüzleşmesine neden olur. Aynı zamanda çocuklarda D vitamini eksikliği ise raşitizm olarak adlandırılan hastalığın ortaya çıkmasındaki büyük bir etkendir. Genel olarak bu hastalık ile bacaklarda eğrilik, göğüs kemiğinde deformite gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Kanser
Konu ile alakalı yapılan araştırmalar sonucunda da görüldüğü üzere özellikle de meme kanserinin D vitamini eksikliği ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu vitamin, vücuttaki hücrelerin birbirleri ile olan iletişimlerini arttırmaktadır. Böylece hücrelerin hızlı olarak bölünmelerinin de önüne geçmektedir. Vücutta olması gereken oranda D vitamini bulunması, bölgedeki hücrelerin anormal şekilde çoğalmasını engeller ve bu bölgedeki kan akışını hızlandırarak kanser hücrelerinin beslenme sürecini yavaşlatmaktadır. Kanser hücrelerinin beslenmemesi ile beraber ise bir süre sonrasında yok olacaklardır.

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

Meme kanseri tedavi sürecinde olan kadınların D vitamini düzeylerinin 50 ng/ml ve üzerinde olması, tedavi sürecini olumlu yönde etkileyecektir. Kansere hiç yakalanmamış olan bir kadının vücudundaki D vitamini düzeyinin 50 ng/ml üzerine çıkması halinde, meme kanserine yakalanma oranı %50'ye kadar azalma gösterdiği yapılan araştırmalar ile ortaya koyulmuştur.

Aynı zamanda yapılmış olan araştırmalar ile görüldüğü üzere D vitamini eksikliği yalnızca meme kanserine değil aynı zamanda akciğer, prostat ve bağırsak kanserine yakalanma ihtimalini de arttırmaktadır.

D vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

KALP VE ŞEKER HASTALIKLARI

Felç, şeker hastalığı, kalbe bağlı olarak ölüm risklerinin yanı sıra yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar da D vitamini eksikliği ile kendini gösterebilen Sağlık sorunları arasında yer almaktadır.

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