Sasılık fiziksel ve psikolojik sorunlara neden oluyor

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hem çocuklarda hem de erişkinlerde oluşabilen şaşılığın sadece estetik bir sorun olmadığını, göz tembelliği ve psikolojik sorunlara yol açabildiğini belirtti. Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, şaşılık tedavisinde günümüzde gözlük, ameliyat ve botox tedavisi uygulandığı bilgisini verdi. Hangi tür şaşılıkta hangi tedavi uygulanacağına göz doktorunun karar vereceğini kaydeden Kaşkaloğlu, şöyle devam etti: "Genellikle gözlükle düzelmeyenlerde şaşılık ameliyatı yapılır. Bazı özel durumlarda botox uygulanır. Çocuk veya erişkin birinde şaşılık varsa ve gözlükle geçmiyorsa şaşılık ameliyatı yapılması gerekir. Şaşılık ameliyatı birçok şaşılık tipinde genellikle çok iyi netice verir. Şaşılık ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Ortalama 30 dk. sürer. İzmir Kaşkaloğlu Göz Hastanesi şaşılık uzman göz doktoru kadrosu bu ameliyatları en güvenli şekilde yapar ve ameliyat sonunda hastanızın gözünde görünen bir dikiş olmayacağından ameliyat sonrasında rahatsızlık çok az olur."

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