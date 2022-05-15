Vitamin deposu çilek

Çilek 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan parlak kırmızı, sulu ve tatlı bir meyvedir. Mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca kalsiyum, potasyum ve magnezyum içerir. Genellikle çiğ ve taze olarak tüketilen bu meyve, reçel, tatlı, dondurma, smoothie ve salata yapımında da kullanılır.

ŞEKERDEN KORKMAYIN

Çileğin yaklaşık %90'ı sudan oluşur. 100 g çilekte ise yalnızca 32 kalori bulunur. Glisemik indeksi diğer birçok meyveye göre daha düşüktür. 100 gramında 2 g çözünür ve çözünmez lif bulunur. Diyet lifleri, bağırsaklardaki dost bakterileri besler ve sindirim sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur. Düşük glisemik indeksi ve lif içeriği sayesinde kan şekerinde hızlı yükselişe neden olmaz. Bu nedenle şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği meyveler arasındadır.

POTASYUM ZENGİNİ

Çilek, bağışıklık ve cilt sağlığı için gerekli bir antioksidan olan bir C vitamini kaynağıdır. B vitaminlerinden biri olan folat, normal doku büyümesi ve hücre fonksiyonu için önemlidir. Özellikle hamile kadınlar ve yaşlı yetişkinler için elzem bir vitamindir. Çilek folat bakımından oldukça zengin meyveler arasındadır. Çilek kan basıncının düzenlenmesi gibi birçok görevi olan potasyumdan da zengin bir meyvedir. Ayrıca çilek bir miktar demir, bakır, magnezyum, fosfor, B6, K ve E vitaminlerini de içerir. Çileğe parlak kırmızı rengini veren temel antosiyonin pelargonidindir. Antosiyaninler vücutta serbest radikallerle savaşarak kansere yakalanma riskini azaltır.

KARACİĞERE FAYDALI

Ayrıca karaciğere zarar veren toksinlerin etkisinin azalmasını sağlar ve bu sayede karaciğerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Besin öğelerinin emilimini hızlandırır ve aynı zamanda hormonların da dengelenmesine yardımcı olur.

ÇİLEK ALERJİSİNE DİKKAT!

ÇİLEK alerjen besinler arasında yer alır. Bu nedenle özellikle huş ağacı polenine duyarlı olan çocuklarda ağızda kaşıntı veya karıncalanma, kurdeşen, baş ağrısı ve dudakların, yüzün, dilin veya boğazın şişmesi gibi alerjik etkilere neden olabilir, tüketiminde dikkatli olunmalıdır.

10 KAT DAHA FAZLA ANTİOKSİDAN

ÇİLEK yüksek miktarlarda polifenol antioksidan olan ellagik asit içerir. Ellagik asit anti-mutajen ve anti-kanser özelliklere sahiptir. Yapılan çalışmalarda ellagik asidin meme, yemek borusu, cilt, bağırsak, prostat ve pankreas kanserlerinde anti-kanser özelliği gösterilmiştir. Ellagik asit, kansere neden olan moleküllere bağlanarak onları önemli oranda etkisizleştirir. Çilek diğer birçok meyveye oranla neredeyse 10 kat daha fazla antioksidan içerir. Bu nedenle ara öğünlerde bu dönemlerde mevsim çileğine yer verilebilir.