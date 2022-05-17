Bebeğiniz sık kusuyorsa dikkat! Uzman isim uyardı

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkan inek sütü alerjisinin birçok faktöre bağlı olarak gelişebildiğini aktaran Bulut, "İnek sütü alerjisi, süt ya da sütten yapılmış gıdaların tüketildiği durumlarda bağışıklık sisteminin normal olmayan bir cevap vermesiyle kendini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Bulut, klinik olarak, ani, hayatı tehdit edici reaksiyonlardan, kronik uzun sürede gelişen durumlara kadar ciddi belirtileri olabilen, hastanın ve ailesinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen alerjiye ilişkin, şunları kaydetti: