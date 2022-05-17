C vitamini bağışıklık güçlendirmede birebir! C vitamini hangi besinlerde bulunur?

Bağışıklık sisteminin güçlü olmasının öneminin daha da anlaşıldığını ifade eden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Erdal Dilekçi, glutatyon ve yüksek doz C vitamini takviyesi hakkında önemli bilgiler verdi.
Mevsim geçişlerinde hastalıklara daha açık olabiliyoruz. Özellikle son zamanlar grip, nezle, soğuk algınlığı şikayetleri artış gösterdi. Hastalıklardan korunma vitaminlerin rolü oldukça fazla. Güçlü bir bağışıklık sistemi için vitaminler olmazsa olmaz. Özellikle C vitamini bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor. Peki C vitamini hangi besinlerde bulunur? C vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? İşte detaylar...
Bağışıklık sisteminin güçlü olmasının öneminin daha da anlaşıldığını ifade eden Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Erdal Dilekçi, glutatyon ve yüksek doz C vitamini takviyesi hakkında önemli bilgiler verdi.
Dilekçi, "Glutatyon insan vücudunu her hücresinde özellikle hücre içerisindeki yapıların hareketini sağlayan bileşik. Bu toksinlerle ve yaşla birlikte vücutta azalıyor. Bunu özellikle bağışıklığı güçlendirmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda karaciğere destek oluyor. Bu yapay bir madde değil vücutta olan ve gerçekten vücudumuzun her hücresinde olan bileşik. Yaşla, enfeksiyonlarla, doğru beslenilmediği zaman oluşan toksinlerle birlikte azalıyor. Bizim sağlıklı yaşam için gerekli olan şeyimiz bu toksinleri atmak. Glutatyon vücutta en önemli antioksidan, toksinleri atan mekanizmayı oluşturan bileşik. Biz bunun dışardan özellikle güvenilir formda doktor kontrolünde alındığı takdirde faydalarını görüyoruz. Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem vücutta detoks etkisi yapıyor. Hem organları hem sistemleri hücresel düzeyden başlayarak yenileyen bir molekülden bahsediyoruz" diye konuştu.
"BAĞ DOKUSU, KASLAR VE CİLT İÇİN KULLANDIĞIMIZ BİR VİTAMİN"
Pandemiyle kulaktan dolma bilgilerle çok ciddi vitamin takviyeleri kullanıldığı uyarısında bulunan Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Öncelikle şunu söylememiz lazım hiç kimseye aynı vitamin aynı şekilde etki etmeyecektir. Kimin neye ihtiyacı varsa o bileşimde vitamin takviyesi verilebilir. İlla bütün yıl boyunca vitamin kullanacağız diye bir şey yok. Biz düzgün besleniyorsak, hareket ediyorsak bunlar bizim artımız olur. Ancak bağışıklığı güçlü tutmak için ihtiyaç dahilinde ara ara C vitamini almak bağışıklığa iyi gelir. C vitamini bizim bütün bağ dokusu, kaslar ve cilt için kullandığımız bir vitamin. O nedenle C vitamini takviyesi çok çok önemli. Ancak ağızdan alınan tabletlerde günlük 1 gramın üzerinde almak vücutta azalıyor. Bu nedenle özellikle ihtiyacı olanlara, damar yoluyla yüksek doz C vitamini takviyelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.
C VİTAMİNİN FAYDALARI
C vitamini öncelikle çok önemli bir antioksidandır. Antioksidan hücreyi korur ve vücudun genç kalmasını sağlar.
C vitamini kan basıncının düşürülmesinde çok etkilidir. Böbreklerin vücuttan daha fazla sodyum ve su atmasına sebep olan bir idrar söktürücü görevi görür.
Bir başka önemli görevi de C vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirmesidir.
Başka bir vitamin olan D vitamininin emilimini artıran yine alınan C vitaminidir ve bu yönü ile de çok önemlidir.
Saç ve cilt sağlığı için de düzenli C vitamini alınması gerekmektedir.
C vitamininin kas ve dokulara önemli yararı vardır. Yaraların hızla iyileşmesini sağlayan C vitamini günlük olarak mutlaka alınmalıdır.
C vitamini vücutta enflamasyonu azaltmaya yardımcı özelliği ile de ön plana çıkan bir vitamindir.
C vitaminin göz sağlığı üzerinde de olumlu etkisi bulunmaktadır. Örneğin; yaşa bağlı katarakt olasılığını düşürdüğü düşünülmektedir.
Alerjisi olan kişilerin mutlaka düzenli olarak C vitamini almaları önerilmektedir, çünkü C vitamini histamini azaltmaktadır.
C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?
Bilindiği üzere en fazla turunçgillerde C vitamini bulunmaktadır. Limon, portakal, mandalina ve greyfurt.
Az bilinen bir diğer besin ise yeşil biberdir. Yeşil biberde bol miktarda C vitamini vardır.
Aynı şekilde kırmızı biber de iyi bir C vitamini kaynağıdır.
Kivi
Brokoli, pişmiş olarak tüketilirse çok iyi bir C vitamini kaynağıdır.
Tatlı patates
Kuşkonmaz
Asma yaprağı,
Kavun
Çilek
Domates suyu
Kuşkonmaz
Ispanak