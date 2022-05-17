C vitamini bağışıklık güçlendirmede birebir! C vitamini hangi besinlerde bulunur?

C VİTAMİNİN FAYDALARI

C vitamini öncelikle çok önemli bir antioksidandır. Antioksidan hücreyi korur ve vücudun genç kalmasını sağlar.

C vitamini kan basıncının düşürülmesinde çok etkilidir. Böbreklerin vücuttan daha fazla sodyum ve su atmasına sebep olan bir idrar söktürücü görevi görür.

Bir başka önemli görevi de C vitaminin bağışıklık sistemini güçlendirmesidir.

Başka bir vitamin olan D vitamininin emilimini artıran yine alınan C vitaminidir ve bu yönü ile de çok önemlidir.

Saç ve cilt sağlığı için de düzenli C vitamini alınması gerekmektedir.

C vitamininin kas ve dokulara önemli yararı vardır. Yaraların hızla iyileşmesini sağlayan C vitamini günlük olarak mutlaka alınmalıdır.

C vitamini vücutta enflamasyonu azaltmaya yardımcı özelliği ile de ön plana çıkan bir vitamindir.

C vitaminin göz sağlığı üzerinde de olumlu etkisi bulunmaktadır. Örneğin; yaşa bağlı katarakt olasılığını düşürdüğü düşünülmektedir.

Alerjisi olan kişilerin mutlaka düzenli olarak C vitamini almaları önerilmektedir, çünkü C vitamini histamini azaltmaktadır.