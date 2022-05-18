Gençlerde bağırsak hastalıkları arttı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarkan Karakan, Türkiye'de kötü beslenmenin etkisiyle özellikle 15-25 yaş aralığındaki gençlerde, inflamatuvar (iltihaplı) bağırsak hastalıklarının görülme oranının ciddi şekilde arttığını söyledi.

15-25 YAŞ ARASINDA ÇOK

Prof. Dr. Karakan, ülseratif kolit ve crohn olmak üzere iki türü bulunan kronik hastalıkların ömür boyu ilaç kullanımını gerektirdiğini ifade etti. "Batı tipi yaşam ve beslenme ile bu hastalıkların artması arasında bir bağlantı var. Ülkemizde ne yazık ki son 10 yılda bu hastalıkları görme sıklığımızda bir artış söz konusu. Türkiye'de beslenme ve yaşam tarzımız değişikliğe uğradığı için özellikle 15-25 yaş aralığında bu hastalığı çok yüksek oranda görmeye başladık" diye konuştu.

Çocuklarda, ağırlıklı hamur işi, tatlı, fastfood ürünlerle beslenmenin obezite ile birlikte iltihaplı bağırsak hastalıklarına da kapı araladığını vurgulayan Prof. Dr. Karakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kötü beslenme, bağırsaktaki zararlı bakteri sayısını çok artırıyor. Bu da iltihaplı bağırsak hastalıklarında artışa yol açıyor. Net bir çalışma olmasa bile dünyadaki verilerden çıkarım yaptığımızda, Türkiye'de gelecek 10 yılda bağırsak hastalıklarında ciddi bir artış olacağını öngörüyoruz. Bağırsak hastalığına daha az yakalanmak, obeziteden korunmak için basit şekerlerden, fruktoz ve fruktoz şurubundan, fastfood ve uzun raf ömrü olan paketli gıdalardan uzak durulması, karbonhidrat alımının azaltılması gerekiyor. Evdeki gıdalar her zaman için dışarıda yemekten daha sağlıklı."

UZMANA BAŞVURULMALI

PROF. Dr. Karakan, "Hastalarımız çevreden, internetten duyduklarına itibar etmek yerine mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurmalı. Bazen 2 ayda 1, bazen 3 ayda bir yaptığımız ilaçlarla hastalarımız sağlıklı bir şekilde normal yaşamına devam ediyor" dedi.