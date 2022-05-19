Obezite en tehlikeli hastalıkların nedeni

EKOL Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ömer Yoldaş, obezitenin en dikkat edilmesi gereken konulardan biri olduğunu söyledi ve obezitenin neden olduğu hastalıklara dair bilgiler verdi. Yoldaş, "Obezite, dünyada giderek büyüyen bir sağlık sorunu. Kalp Hastalıkları, Tip-2 Diyabet, Kanser, İnsülin Direnci, Uyku Apnesi, Damar Tıkanıklığı, Hipertansiyon, Metabolik Sendrom ve daha nice hastalığın sebebi obezite olabilir" dedi.

Obezitenin birçok farklı kanser türüne davetiye çıkaracağını belirten Yoldaş, "Amerika'da yapılan araştırmalar kadınlarda teşhis edilen tüm kanserlerin yüzde 55'inin, erkeklerde teşhis edilenlerin yüzde 24'ünün aşırı kilo ve obezite ile ilişkili olduğunu ortaya çıkarıyor. Obezite böbrek kanseri, meme kanseri, kolorektal kanserler, prostat kanseri, tiroid kanseri gibi birçok kanser türüne de neden olabiliyor. Örneğin obez olan insanlarda, yemek borusuna en yakın olan kısımda kanser geliştirme olasılığı iki artıyor" diye konuştu.

KİLO RİSKİ ARTIRIR

Amerika Ulusal Kanser Birimi'nin yaptığı araştırmalara değinen Doç. Dr. Ömer Yoldaş, "Obez ve aşırı kilolu kadınlarda rahim ağzı kanserinin gelişme olasılığı normal kilolu kadınlardan iki veya dört kat daha fazladır. Morbid obez kadınlarda bu olasılık yaklaşık yedi katı artmaktadır" dedi.

Obezite, getirdiği yandaş hastalıkların dışında psikolojinizi ve sosyal hayatınızı da tahrip eden, önlenebilir bir hastalıktır diyen Doç. Dr. Ömer Yoldaş, "Obeziteden etkilenen birçok insanda depresyon durumları görülebilir. Bazı çalışmalar obezite ve majör depresif bozukluk arasında güçlü bir bağ bulmuştur. Obeziteden etkilenen insanlar genellikle vücut boyutlarına göre ayrımcılık yaşayabilirler. Zamanla, bu üzüntü duygularına veya özgüven eksikliğine yol açabilir" diye konuştu.