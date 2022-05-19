Siğil nasıl geçer? Evde siğil tedavisi nasıl olur?

Çok fazla kişinin yaşadığı bir sağlık sorunu olan siğil kimi zaman görünüm açısından da kişiyi rahatsız edebilmekte. Genelde bağışıklığın düştüğü zamanlar ortaya çıkan siğil için evde de bazı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Peki evde siğil nasıl geçer? Siğilin tedavisi nedir? İşte siğil tedavisi için evde yapılabilecekler...

SİĞİL NEDEN ÇIKAR?

Siğil neden olur sorusu en sık karşılaşılan soruların başında gelmektedir. Bu bakımdan cevabı çoğu insan için büyük önem taşır. Siğilin çıkmasında en önemli etkeni Hpv adı verilen human papilloma virüsü oluşturmaktadır. Bu virüsler siğillerin oluşmasının temel sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu olan bu hpv virüsünün ise yüzü aşkın bir çeşitliliğinin varlığı söz konusudur.

Human papilloma virüsü diğer tabiri ile hpv, derinin en üst kısmında bulunan hücreleri olumsuz yönde etkiler ve bunun sonucu olarak da hücrelerin çoğalmasına ve keratinlerin üremesine neden olur. Siğiller genellikle insanın ten rengine göre oluşmaktadırlar.

SİĞİL EVDE NASIL GEÇER?

Siğile iyi gelebilecek uygulamalardan bazıları şunlardır:

Aspirin: Siğil için ufak bir aspirini ezerek birkaç damla suyla karıştırmak yeterli olacaktır. Elde edilen aspirinli suyu siğil olan bölgeye sürüp sonrasında gazlı bezle bölgenin sarılması gerekir. Bu yöntemin her akşam aksatılmadan düzenli olarak uygulanması halinde, siğilin oluşturmuş olduğu kaşıntı ve kabarıklığı ortadan kaldırabilmek mümkündür.

Limon Kabuğu: Öncelikle ince bir limon kabuğu soyulur ve siğilin üzerine bu kabuk yerleştirilir. Siğilin parmaklarda olması durumunda limon siğilli parmakları limon kabuğuyla sarmak gerekir. Düz bölgelerde bulunan siğiller için ise limon kabuğunun gazlı bezle sarılması tavsiye edilir. Her gece düzenli olarak taze limon kabuğunu siğile sarıp kısa sürede bu sorundan kurtulmak mümkün olmaktadır.

Deniz Tuzu: Deniz tuzu cildi yenileyici etkiye sahiptir. Bu sayede siğillerin iyileşmesi için sorunlu bölgeye ılık suyla çözülmüş olan deniz suyu uygulaması yapılabilir. Siğilin ilaç kullanılmadan iyileşmesi için deniz tuzunu ılık suyla çözdürüldükten sonra bu suyun içinde parmak ya da sorunun bulunduğu ayakları sokup 15 dakika kadar dinlendirmek yeterli olacaktır. Deniz tuzunda bulunan mineraller sayesinde siğillerin büyümesi ve yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Deniz tuzu yöntemini 1 hafta boyunca uygulamak yeterli olacaktır.

Havuç Rendesi: Bunun için havuç suyu hazırlanarak siğilli olan bölgeye masaj yapılır. İstenirse havuç rendelerini siğil üzerine düzenli şekilde sararak da bu uygulamayı gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.