Bitkisel sütlere şans verin

Süt, bebeklikten yaşlanma dönemine kadar protein ve kalsiyum içeriği ile sağlığımız için çok faydalı bir besin maddesidir. Biyolojik değeri yüksek protein, yağ, çeşitli vitamin ve mineraller taşır. İnek, keçi, manda, koyun sütü ve bunlardan elde edilen yoğurtlar ve çeşit çeşit peynirler mutfağımızda oldukça geniş yer alır. Ancak, herkes tarafından kolayca sindirilemediği için otoimmün hastalıkların tedavisinde, inek sütü protein alerjisi olanlarda, laktoz intoleransı yaşayanlarda ya da vegan beslenme tercih edenlerde hayvansal sütler yerine bitki bazlı sütler tercih edilmelidir. Bu sütler görünüşte inek sütü ya da diğer hayvansal sütlere benzer fakat nohut gibi baklagillerden, badem, susam gibi yağlı tohumlardan, yulaf, pirinç gibi tahıllardan veya karabuğday, kinoa gibi psödo tahıllardan suda çözünür özleri çıkarılarak elde edilir.



KOLESTEROL İÇERMEZ

Bitkisel sütlerin laktoz ve kolesterol içermediğini vurgulayan uzmanlar, "Bitkisel sütler, inek sütü veya diğer hayvansal sütler gibi laktoz içermediği için gaz, şişkinlik ve hazımsızlık yapmıyor. Kolesterol içermediği için ve yüksek miktarda doymamış yağ içeriği ile kalp damar sağlığını koruyucu etkisi var. Ancak inek sütüne kıyasla kalsiyum içeriği düşüktür. Özellikle gelişme dönemindeki çocuklarda kemik sağlığının desteklenmesi gerektiği için yeterli bir besin kaynağı değildir" ifadelerini kullandı.

BADEM SÜTÜ

En besleyici bitkisel süt çeşitlerinden olan badem sütü, özellikle çocuklar için son derece faydalı. Beyin fonksiyonlarını düzenleyen badem sütü, kas gelişimine yardımcı ve kemik erimesini önlemede etkili. Badem sütü yüksek lif miktarı ile sindirime de yardımcı oluyor.



HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ

Faydalı yağ asitleri içeren Hindistan cevizi sütü gluten içermeyen bir yapıya sahip. Pişirme özelliği bulunan bu süt ayrıca vegan beslenenlerin de ilk tercihleri arasında bulunuyor. Metabolizmayı hızlandıran hindistan cevizi sütü antibakteriyel özelliklere de sahip.



SOYA SÜTÜ

En sık tüketilen bitkisel sütlerden olan soya sütü, en faydalı bitki sütleri arasında. Laktoz içermeyen soya sütü, kolay bir şekilde sindirilebiliyor. Kan dolaşımını hızlandıran soya sütü, yüksek miktarda kalsiyum içeriyor. Kolesterolü düşüren soya sütü yüksek tansiyon gibi sorunlarda da etkili.



PİRİNÇ SÜTÜ

Hafif yapısı ile bilinen pirinç sütü gluten içermiyor. Karbonhidrat zengini olan bu süt, diğer bitkisel sütlerle kıyaslandığında daha az kaloriye sahip olduğu için form tutmak isteyenlerin de gözdesi. Pirinç sütü ayrıca sindirim sistemini düzenleyici etkiye sahip.



KENEVİR SÜTÜ

Omega yağ asitleri ve önemli amino asitler yönünden zengin olan kenevir sütü, kremsi bir yapıya sahip. Kalp ve eklemleri besleyen kenevir sütü, ayrıca zihin açıcı etkisi ile sabahları da tüketilmesi önerilen bir bitkisel süt çeşidi.

YULAF SÜTÜ

Tam bir enerji deposu olan yulaf sütü, sindirim sistemini düzenliyor ve uzun süre tok tutuyor. Diyet yapanların tercihleri arasında olan yulaf sütü aynı zamanda şeker hastalığı riskini de düşürüyor. Karbonhidrat zengini olan yulaf sütü, inek sütüne en iyi alternatiflerden biri.



CEVİZ SÜTÜ

Antioksidan özelliği ile bilinen ceviz sütü, sağlıklı süt çeşitleri arasında başı çekiyor. İshal tedavisinde kullanılan ceviz sütü, kalp, şeker ve damar hastalıklarını önlemeye de yardımcı oluyor.