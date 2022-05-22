Sağlıklı tüket hareket et obez olma

Geçtiğimiz günlerde yapılan Avrupa Obezite Kongresi'nde açıklanan bir rapora göre obezite oranı gün geçtikçe endişe verici şekilde artıyor. Obezite günümüzde pek çok ülkenin en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Yayınlanan rapora göre Avrupa'da yetişkinlerin % 60'a yakını, çocukların ise yaklaşık üçte biri fazla kilolu ya da obez kategorisinde yer alıyor. Obez veya fazla kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında Avrupa ülkeleri arasında Türkiye ilk sırada bulunuyor. Rapordaki verilere göre Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66,8'i fazla kilolu, yüzde 32,1'i ise obez olarak nitelendiriliyor.

YAĞ KÜTLESİNİN AŞIRI ARTMASI

Obezite, bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu, boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının idealin üstüne çıkmasıdır. Yani vücut yağ oranının erkeklerde %25, kadınlarda ise %30'un üstüne çıkması bizlere obeziteyi gösterir. Ayrıca bel çevresi ölçümünün kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm'in üzerinde olması da obezitenin göstergeleri arasındadır.

DENGEDE TUTULMASI GEREKİR

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için alınan enerji ile harcanan enerjinin dengede tutulması gerekir. Günlük alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji maalesef vücutta yağ olarak depolanır ve obezite oluşumuna neden olur.

HASTALIKLARI DAVET EDİYOR

Gelişen teknoloji ve modern yaşamın bize sunduğu imkanlar hayatımızı kolaylaştırırken maalesef bizleri daha hareketsiz bir yaşama sürüklüyor. Özellikle son yıllarda pandemi nedeniyle evde daha fazla vakit geçirilmesi de daha hareketsiz bir yaşama neden oldu. Ancak hareketsiz bir yaşam sağlığa sandığınızdan daha fazla zarar veriyor. Yapılan araştırmalar günde 4 saatten fazla hareketsiz kalmanın kalp hastalıkları başta olmak üzere pek çok sağlık problemine yol açabileceğini gösteriyor.

YENİ BİR YAŞAMA GEÇİŞ YAPIN

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi yetişkinler için haftada 150-300 dk orta şiddette fiziksel aktivite yapılmasıdır. Hareketsiz yani sedanter yaşamdan daha hareketli bir yaşama geçiş yaparak kardiyovasküler hastalık, diyabet ve obezite gibi pek çok hastalığa yakalanmanın önüne geçebiliriz.

HAZIR YEMEKLERDE SAGLIKLI ALTERNATİFLERİ TERCİH EDİN

GÜNÜMÜZDE beslenme alışkanlıklarının değişerek hazır ve hızlı gıdaya yönelmesi, fast-food, poğaça, abur-cubur tüketiminin artması obeziteyi tetikleyen en önemli etkenlerden biridir. Gelişen teknoloji ile hazır yemek uygulamalarının sayısındaki artış kişileri besin seçiminde fast-food gıdalara yöneltiyor. Bu fast-food gıdaların tüketilmesi ile alınan yüksek karbonhidrat ve yağ maalesef vücutta yağ depolanmasına neden oluyor. Bu fast-food gıdaların sık sık tüketilmesi ise kişileri obeziteye sürüklüyor. Ancak gelişen teknoloji ile eve sağlıklı yemek siparişi verme imkanının da arttığını söylemek mümkün. Bu nedenle bu tarz hazır yemek uygulamalarından sipariş verirken, sağlıklı alternatifleri tercih etmeyi deneyebilirsiniz.