D vitamini faydaları neler? D vitamini kimler kullanmalı?

"Diş çürüğü oluşumu, kişinin beslenme tarzından tükürüğünün kalitesine kadar pek çok değişkene bağlı. İnsan sağlığı için oldukça önemli olan D vitamini birçok sağlık sorunuyla mücadelede de etkin rol almakta. D vitamini değerlerinin düşük olduğu kişilerde ağız bakımı da yeterli değilse çeşitli diş eti ve diş rahatsızlıkları meydana gelebiliyor. Hamilelerde de D vitamini eksikliği, ileriki dönemlerde çocukta mine dokusundaki yapım yetersizliğine bağlı olarak çürüğe yatkınlığı artırıyor.