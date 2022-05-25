Tıkalı gözyaşı kanalı lazerle açılıyor

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, göz yaşarması, ağrı, kızarıklık ve şişlik ile kendini belli eden gözyaşı kanal tıkanıklığının yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Hastalığın durumuna göre ilaç tedavisi ve Lazer uygulaması gerçekleştirdiklerini belirten Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, operasyonun başarılı sonuçlar verdiğini dile getirdi. Dr. Geribeyoğlu, "Göz yaşı kanalı tıkanıklığında ameliyatlar artık lazerle de burun içinden yapılabilmektedir. İyileşme hızlı ve iz bırakmadan olmaktadır" diye konuştu.