Dünyada 400 milyon kişi obezitenin pençesinde

Obezite, besinlerle alınan kalori miktarının harcanan kalori miktarından fazla olması sonucunda sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesidir. Hayat kalitesini önemli ölçüde düşüren ve yaşam süresini kısaltan, halk arasında aşırı şişmanlık olarak bilinen obezite, çağımızın giderek büyüyen ve yaygınlaşan önemli bir sağlık sorunudur. Dünyada 1.6 milyar kişi fazla kilolu ve bunların 400 milyonu da obezdir. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de erkeklerin yüzde 25'i, kadınların yüzde 44'ünde obezite belirlenmiştir. Obezite birçok hastalığa neden olabilir. Bunların arasına diyabet, hipertansiyon, koroner arter, kalp yetmezliği, solunum bozuklukları, insülin direnci, kolesterol, adet düzensizlikleri, kısırlık, doğum zorlukları gibi birçok hastalığı ekleyebiliriz.

CERRAHİNİN ŞARTLARI VAR

Ekol Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Derici, 18-65 yaş aralığında en az 3 yıl obezite problemi yaşayan ve en az iki kez diyet ve egzersize rağmen başarısız olmuş hastalara obezite cerrahisi uygulanabileceğini dile getirdi. Derici sözlerine şöyle devam etti: "Hastalara cerrahi işlem uygulayabilmemiz için, hastanın vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olmalı ya da 35-40 arasında olup yüksek tansiyon, şeker, uyku apnesi gibi obeziteyle beliren hastalıkları olmalı. Amerikan Diyabet Birliği ve Uluslararası Diyabet Federasyonu Tip 2 Diyabet nedeniyle tedavi alan ve tedaviye rağmen kan şekerleri kontrolsüz seyreden ve vücut kitle indeksi 35 kg/m2'den büyük olan hastalarda obezite cerrahisinin her türlü tedaviden üstün olduğunu bildirmektedirler."

MİDE BALONU TEDAVİSİ

Mide balonu tedavisinin de gittikçe daha yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirten Derici, "Bu yöntemle mideye içi boş bir balon yerleştiriliyor sonra bu balon şişiriliyor. Balon 6 ay ile 1 yıl arası bir süre sonra çıkarılıyor. Bu yöntemin vücut kitle indeksi 30-40 kg/m2 olan hastalarda birincil işlem olarak, 50 kg/m2 ve üzerinde olan hastalarda operasyon öncesi hazırlık amacıyla kullanılıyor. İşlem ortalama 10-15 dakika sürüyor. İşlemden sonra hastalar birkaç saat gözlem altında tutulur ve bu sürenin sonunda taburcu edilirler. Taburcu edildikten sonra hastaların doktoruyla iletişimde olması son derece önemlidir" dedi.