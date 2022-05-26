Gereksiz alınan vitaminler bağışıklığa zarar veriyor

"Piyasada, marketlerde bağışıklık sistemini güçlendirmek için satılan ilaç formunda takviyeler var. Bunların kullanımına da çok dikkat etmek lazım. Kaş yapayım derken göz çıkarmak da mümkün olabilir. Bu mevsimde yapılması gereken, yeterli ve dengeli beslenmektir. Bu yüzden her türlü hayvansal gıdaya ulaşabilmek mümkündür. Düzenli egzersiz, düzenli uyku da bağışıklık sistemini destekleyen unsurlardır."