Gereksiz alınan vitaminler bağışıklığa zarar veriyor

Prof. Dr. Uğur Muşabak, vitaminlerin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Vitamin ve mineral takviyesinin sağlık için gerekli olan besin öğelerini doğal besinler kadar karşılamasının mümkün olmadığını ifade eden Muşabak, "Vitamin ve mineral desteği alınması gereken durumlar vardır. Kış aylarında bu ihtiyaç artabiliyor. Özellikle gribal enfeksiyonlar, zatürre, stres, yorgunluk gibi durumlarda insanların vitamin ihtiyaçlarında artış olabiliyor." dedi.