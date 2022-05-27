Zeytinyağının hayat kurtaran bilimsel etkisi kanıtlandı

GİRESUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışma sonucunda zeytinyağının Covid-19 tedavisinde hayat kurtaran bir etkisi olduğunu belirlediklerini açıkladı. Zeytinyağının KOAH hastalığı gibi bazı alanlarda şifa yönünün bilindiğini ancak Covid 19'a yakalanan hastalarda ilk defa yapılan bilimsel bir çalışma olduğunu belirtti. Hastalara gıda takviyesi olarak günde 3 sefer 20 mililitre zeytinyağı verdiklerini belirten Dülger "76 hastamızın vefat oranlarının, diğer hastalara göre yüzde 50 daha az oranda olduğunu bilimsel olarak ispat ettik" diye konuştu.

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