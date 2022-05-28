Ata Sağlık ve Atagöz moral depoladı

Özel Ata Sağlık Hastanesi 9'uncu, Özel Atagöz Tıp Merkezi isa 18'inci yılını kutladı. Case De Garden'da düzenlenen kuruluş yıldönümü yemeğine Özel Ata Sağlık Hastanesi ve Özel Atagöz Tıp Merkezi Kurucuları Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, Op. Dr. Melih Türe, İş İnsanı Gülsün Erdinç, her iki sağlık merkezinin doktorları ve çalışanları katıldı.

BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ

Gecede davetlilere hitaben bir konuşma yapan Prof. Dr. Safiye Yılmaz, "Atagöz Tıp Merkezi'mizin 18, Ata Sağlık Hastane'mizin ise 9'uncu yaşını kutlamaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Pandemi döneminde hepimiz çok çalıştık, zor günler geçirdik. Pandemi etkisinin azaldığı bugünlerde sizlerle bir araya gelerek geçirdiğimiz zor günlerin stresini atarak motive olmak istedik. Sağlık kuruluşlarımızın bugünlere gelmesinde büyük katkıları olan doktorlarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler sizlerle kocaman bir aileyiz" dedi. Prof. Dr. Yılmaz'ın konuşmasının ardından kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.