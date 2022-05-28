Burun estetiğinde temel felsefe: Doğal görünüm

Ekol Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Arif Aydın, burun estetiği ameliyatlarında en ideal sonucun kişinin yüzünün temel yapıları ile orantılı, düzgün ve çevredeki kişiler tarafından estetik olduğu algılanmayan, doğal burunlar olduğunu belirtti.

Opr. Dr. Aydın, ameliyatta öncelikli amacın burnun fonksiyonlarını bozmadan, dudak, göz, çene ve alın gibi yüzün temel yapıları ile uyumlu, doğal görünümlü burun şeklinin yeniden oluşturulması olduğunu söyledi ve ekledi: "Burna, yüzün ortasında ve dikkat çekici bir alanda yerleşim gösterdiğinden dolayı dikkatli ve özenli bir şekilde cerrahi işlemleri yapılmalı. İşlem öncesinde detaylı bir şekilde kemik, kıkırdak ve deri yapısının özellikleri, yatay ve dikey düzlemdeki yerleşim şekli, burun sırtının şekli, dudak ve alın ile yaptığı açılanmaları, burun ucunun yüksekliği, genişliği ve çene ucuna göre yerleşimi gibi temel özellikler değerlendirilmeli."

BEKLENTİ ÖĞRENİLMELİ

"Hekimin, hastanın ne beklediğini öğrenmesi ve olası şekil değişikliğini ameliyat öncesinde hastaya mutlaka anlatması gerekmekte" diyen Opr. Dr. Aydın şöyle devam etti: "Hastanın beklentisi ile hekimin yapmayı planladığı işlem örtüştükten sonra hasta ameliyat edilebilir. 1,5 - 2 saat süren ameliyat lokal anesteziyle uyuşturularak yapılabildiği gibi genel anesteziyle uyutularak da yapılabilir. Ameliyat öncesi, hasta anestezi uzmanı tarafından muayene edilir. Anestezi uzmanı hastanın ameliyatı olup olamayacağına karar verir. Hastaların çoğu iki-üç gün içinde ayağa kalkar, bir hafta sonra yorucu olmayan iş hayatına dönebilir" dedi.