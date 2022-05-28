Diyet yaparken ekmek tüketilmeli mi?

Tahılların birçok toplumun en önemli besini olduğunu belirten Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nden Dyt. Çağla Yüksek, "Ülkemizde kişi başına düşen günlük enerjinin yüzde 60 kadarı tahıllardan temin edilmekte. En önde geleni ise ekmek. Bugün tam tahıllı, tam buğday, çavdar, kepekli, yulaflı, beyaz ekmek gibi bir çok çeşidi bulunmakta. Maalesef toplumdaki sağlıklı beslenme algısı her gün değişiyor. Sürekli ortaya çıkan medyatik diyetler sebebiyle buğday ve çavdar tüketimi konusunda da bir takım endişeler yaşanıyor" dedi.

'TAM TAHILLI OLMALI'

Ekmek tüketiminde dikkat edilmesi gereken esas konunun ekmeğin türü olduğunu vurgulayan Dyt. Yüksek, "Kalori değerleri birbirine yakın olmasına rağmen; tam tahıllı ve tam buğday ekmeği; diyet posası, protein, B6 ve E vitamini ve bazı mineraller (magnezyumi potasyum, fosfor, çinko) yönünden beyaz ekmekten çok daha zengindir. Bunun yanında tam tahıllı, çavdar ve tam buğday ekmeği yoğun bir yapıya sahiptir. Bu sebeple çiğneme sayısı ve zamanı daha fazladır, hızla yutulmaz. Besinleri çok çiğnediğimizde tokluk hissinden sorumlu olan leptin hormonu devreye girer, doygunluk hissine daha çabuk ulaşırız. Bu da kilo artışına sebep olmaz, aksine ağırlık yönetiminde etkilidir. Kilo vermek için yapılan diyetlerde mutlaka tam tahıllı ekmekler diyete dahil olmalıdır" diye konuştu.