Günümüzün sorunu ‘Kanser pandemisi’

Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş, Kovid-19 salgını ile aslında yepyeni bir döneme girdiğimizi hatırlatarak, "Evlere kapandık, hayatımız tek bir noktaya odaklandı. Yaklaşık 2 yıldır salgından en çok etkilenenler arasında kanser hastaları en başta yer almaktadır" diye konuştu.

ERTELEMELER YAŞANDI

Kovid-19 hasta sayısının artması ile yoğunluk ve bulaş riskini önlemek amacıyla hastanelere gerekmedikçe gidilmemesi çağrısında bulunulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Alıcıkuş, "Bu da beraberinde bir başka salgının gelişmesine zemin hazırladı. Sağlık hizmetlerinde ertelemeler

ve aksaklıklar, kanser gibi hastalıkların tanı ve tedavilerinde önemli sorunlara yol açtı. Bu nedenle korona pandemisinin sönümlendiği bugünlerde artık 'kanser pandemisi' görülmeye başlandı. Hastalar randevu bulamadıkları ya da salgın korkusuyla hastaneye gidemediklerinden dolayı erken tanı ve etkin tedavilere ulaşabilmede sorunlar yaşandı" dedi.

"Kanser, kalp damar hastalıklarında sonra en sık ölüme neden olan sağlık problemlerindendir" diyen Prof. Dr. Alıcıkuş, "Bununla birlikte, ilerleyen teknoloji ve bilgi birikimi sayesinde tanı ve tedavi alanında büyük gelişmeler sağlandı. Tüm kanserli hastaların yüzde 75-85'i tanıdan sonraki hayatlarının bir döneminde radyoterapiye ihtiyaç duyuyor. Radyoterapi ile tümörler küçülebilir ve hatta kaybolabilir. Radyoterapi tedavisinin, tedavi yan etkilerini minimum seviyeye indirecek şekilde dikkatli, tecrübeli ve bilinçli ellerde yapılması son derece önemlidir" dedi.