Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır, belirtileri neler?

Maymun çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü öldürür mü? Maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler? soruları son günlerde yoğun olarak araştırılıyor. Şimdiye kadar en çok Afrika'da etkili olan virüs, 2017'de Nijerya'da en büyük salgına yol açarken ülkede 200 kişi virüse yakalandı ve vakaların yüzde 3'ü hayatını kaybetti. İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili tüm merak edilenler...

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Virüsün ilk belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, şişlikler, sırt ağrısı, kas ağrısı ve halsizlik görülebiliyor.

Ateş düştükten sonra, genellikle yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine, çoğunlukla avuç içlerine ve ayak tabanlarına yayılan bir döküntü gelişebiliyor.

TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeği enfeksiyonu için özel bir tedavi mevcut değil. Bununla birlikte, maymun çiçeği virüsü çiçek hastalığına neden olan virüsle yakından ilişkili olduğundan, çiçek hastalığı aşıları da insanları maymun hastalığına yakalanmaktan koruyabilir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyon. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabiliyor. ilk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İnsanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. ve enfeksiyon o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkesinde rapor edildi. Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar normalde kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı.