Prostat ameliyatında ‘Holep Lazer’ konforu

Ekol Hastanesi Üroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Adnan Şimşir, prostat büyümesinin 50 yaşın üzerindeki erkeklerin hayat konforunu bozan önemli sağlık problemlerinden biri olduğunu belirtti.

AVANTAJLARI VAR

Doç. Dr. Adnan Şimşir, "Prostat hastalıkları genel olarak daha yaygın görülen iyi huylu prostat büyümesi ve daha az görülen prostatın kötü huylu büyümesi (prostat kanseri) olarak ikiye ayrılabilir. Günümüzde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak prostat tedavisinde açık cerrahi tedavinin yanında kapalı tedavi yöntemleri (Plazma Kinetik Sistem TUR Ameliyatı HOLEP) etkin şekilde kullanılabilir" dedi. Doç. Dr. Şimşir, "Plazma Kinetik Sistem TUR ameliyatlarında plazma kinetik yönteminin kullanılması nedeniyle eski sistemlere göre oldukça avantajlıdır. Hastadan elektrik akımının geçmemesi kalp pili olan hastalarda dahi güvenle kullanımını sağlamakta" dedi. Son zamanlarda kullanım sıklığı giderek artan HOLEP yönteminin iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde başarılı sonuçlar verdiğini belirten Doç. Dr. Şimşir, "HOLEP ameliyatında hastanın idrar kanalından girilerek kapalı olarak büyüyen prostat kapsülünden ayrılarak çıkartılır. Dolayısıyla hastada prostat dokusu kalmaz, kanama olmaz" dedi.

UZMAN GÖRMELİ

Hastaların idrar kaçırma, iktidarsızlık, kanamalar gibi çevreden ya da internetten duydukları olumsuzluklar nedeniyle tedaviden kaçınmakta ya da en kansız en yeni yöntem, idrar kaçırma ve iktidarsızlık yapmaz olarak tanıtılan tedavilere yöneldiklerini belirten Doç. Dr. Şimşir, "Hastalarımız doktorlarının önermedikleri hiçbir ilaç ya da tedaviye başlamasın. Bitkisel tedaviler, organik olduğu iddia edilen ürünler, fazla miktarda kabak çekirdeği, brokoli veya domates yenmesi bazen faydadan çok zarar verebilmekte. Bu yüzden öncelikle şikayetlerin derecesi, prostat kanseri riski olup olmadığı, üroloji uzmanı tarafından değerlendirilip, ayrıntılı muayene ve tetkik yapılmalı. Daha sonra tedavi gerekiyorsa tedavinin ayrıntıları ve alternatifleri hasta ile tartışılarak kişiye özel prostat tedavisi planlanmalıdır" diye konuştu.