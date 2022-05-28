Saç dökülmesi erkek ve kadınların ortak sorunu

Günümüzde hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen saç dökülmesinin sosyal ve psikolojik sorunları ortaya çıkardığını belirten MediSistem Polikliniği Medikal Estetik Hekimi Dr. Gülhan Pınar, "Saç dökülmesine karşı günümüzde gelişen teknolojilerle birlikte uygulanan saç ekimi yüz güldüren sonuçlar vermektedir" dedi.

"ETKİLİ FUE YÖNTEMİ"

Özellikle 25-50 yaş arasında saç ekiminin daha çok yapıldığını belirten Dr. Pınar, "FUE yöntemiyle yapılan saç ekiminde donör alanı olarak adlandırılan ense ve yan kısımlardan tek tek toplanan greftler, problemli bölgelere tek tek ekilir. Uygulama lokal anestezi ile yapılır. Kesi ve dikiş olmadığı için buna bağlı izler de olmayacaktır. Uygun donör alanı varlığında, ihtiyaç halinde ertesi gün bile 2. seans planlanabilir. Donör alanının yapısına göre alınabilecek greft sayısı değişir. Uygulama alanına göre 4-8 saat arası sürebilir. Ekimden 6 ay sonra saçların çıkmış olması beklenir" dedi. Saç ekiminin doktor tarafından yapılması gereken tıbbi bir uygulama olduğunu kaydeden Dr. Pınar, "Ekim yapılan klinik Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olmalıdır. Saç ekimi öncesi doktorunuz tarafından genel muayeneniz yapılır, tahlilleriniz yaptırılır. Kullandığınız ilaçlar varsa hekiminize bilgi vermelisiniz. Saç ekiminden önceki hafta alkol alımından uzak durulmalıdır, alkol tüketimi lokal anestezi etkinliğini azaltabilir" dedi.

EKİM SONRASI DİKKAT!



SAÇ ekimi başarısı için iyi bir takım çalışması gerektiğinin altını çizen Dr. Pınar, "Uygulama sonrası hastanın uyumu ve dikkati önemlidir. İlk 2 gün daha sakin ve dinlenerek geçirmesini tavsiye ediyoruz.

İLK 4 hafta ekim yapılan bölgeyi travmadan korumak gerekir; kafayı bir yere çarpmamak gerek, arabaya binerken dikkatli olunmalı, ilk bir ay top oynamamalı (profesyonel sporcuların uygulamasını tatil dönemine getirmeliyiz), ilk 2 hafta ağır bir şeyler kaldırmamalı. İlk bir ay bere takılmamalı, hekiminizin önereceği şapka, bandana veya bone kullanabilirsiniz" dedi.