Göz cerrahisinde devrim yaratacak 'Yapay zeka' teknolojisi Atagöz'de. Atagöz Tıp Merkezi kurucu ortaklarından Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Melih Türe, Türkiye'ye yeni getirdikleri biyometri sisteminin bir devrim yaşanacağını söyledi.

MÜTHİŞ SONUÇLAR ALDIK

Op. Dr. Türe, sistemin lensin göze implantasyonundan sonra da denetim mekanizmasını devreye soktuğunu ve lensin konumlandırılmasında, insan kaynaklı ortaya çıkabilecek hatayı sıfıra indirdiğini kaydetti. Sistemi 1 aydır kullandıklarını belirten Op. Dr. Melih Türe, "Müthiş sonuçlar alıyoruz. Akıllı mercekte hatayı sıfıra indiren yeni sistemi Türkiye'de ilk defa kullanan merkez Atagöz. Bu sistem optik biyometri sistemi. Katarakt cerrahisinde 'yapay zeka' diyebileceğimiz bir teknolojidir. Özellikle astigmatik merceklerde tüm sistemlerde biyometri cihazında merceğin numarası, astigmatının derecesi ve hangi açıda duracağı hesaplanır ve bu ameliyathanede tamamen cerrahın tecrübesi, hesaplaması, işaretlemesi ile yapılırdı. Bu bazen ciddi mercek kaymalarında astigmatın tam sıfırlanamamasına neden olabilirdi. Yeni sistemdeki üstünlük ve fark bu. Şu anda dünyada bunu yapabilen başka bir sistem de yok" diye konuştu.

"GURURUNU YASIYORUZ"

TEKNOLOJİK gelişmeleri takip ederek uyguladıklarını aktaran Op. Dr. Melih Türe, "Atagöz Tıp Merkezi olarak kurulduğumuz günden bu yana teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ameliyat aşamalarında şu anda dünyanın en gelişmiş sistemlerini kullanmaktayız" diye konuştu.