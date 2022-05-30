‘Maymun çiçeği’nin ölümcül türü de var

Maymun çiçeğinin Kongo ve Birleşik Krallık olarak iki ayrı türü olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, Kongo türünde yüzde 10'a kadar ölüm riski olduğunu söyledi. Koçak, "Dünya çapında 42 yaşın altındaki popülasyon, çiçek hastalığı aşılama programlarının uygulamasının sonlandırılması nedeniyle enfeksiyona açık durumdadır. Maymun çiçeği, çiçek hastalığına neden olan virüsle yakından ilişkili olduğundan, çiçek hastalığı aşıları önleyici tedbir olarak kullanılabilir. Korona virüsten nasıl korunduysak yine aynı tedbirleri alabilir, maske takabiliriz" dedi.

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