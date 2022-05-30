’Sahte güneş kremi deride hormonal yapıyı bozabilir’

Havaların ısınması ve deniz mevsiminin açılmasıyla güneş kremine talep arttı. Güneş kremi fiyatlarının da artmasını fırsat bilen sahtekarlar, sahte güneş kremini piyasaya sürmeye başladı. Sahte güneş kremlerine karşı uyarıda bulunan Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, "Sahte güneş kremlerine eğer yasaklı kimyasal maddeler katılırsa, ileride deri kanserine dönen rahatsızlıklar olabilir. Bu ürünlerin kullanımı derinin hormonal yapısını bozabilir. Hatta östrojen dediğimiz kadınlık hormonu benzeri davranarak kişide bir takım hormonal değişikliklere bile neden olabilir" dedi.

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