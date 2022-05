Yaz meyveleriyle kanserden korun!

Yaz mevsimine girdiğimiz bu dönemde tezgahlarda rengarenk, çeşit çeşit yaz meyvelerine rastlıyoruz. Haziran- Ağustos arası meyveleri kavun, karpuz, kiraz, şeftali, kayısı, üzüm, dut, erik, böğürtlen, ahududu, yabanmersini, incir ve daha niceleri. Her meyvenin vücudumuza farklı farklı faydaları var. Bu nedenle yaz aylarında her çeşit meyveden yeterli miktarda tüketmek bağışıklığımızı güçlendirecek, bizi kışa hazırlayacak ve bu sıcak günlerde ihtiyacımız olan su ve besin öğelerini vücudumuza kazandıracak.



PORSİYONA DİKKAT

Tüm besinlerde olduğu gibi meyveyi de gereğinden fazla tüketmek vücutta yağ depolanmasına neden olur. Bu nedenle meyve yerken de aşırıya kaçmamız kilo artışına sebep olacaktır. Dolayıyla meyve tüketirken porsiyon miktarına dikkat etmekte de önemli.



KARPUZ: Antioksidan vitaminler olan A ve C vitaminlerinin önemli bir kaynağı olan karpuz, yüksek su oranı ile midede doluluk hissi yaratarak düşük enerji ile uzun süreli tokluk hissi sağlar. Beta karoten ve likopenden zengin olması nedeniyle prostat kanseri başta olmak üzere tüm kanser türlerine karşı önemli bir koruma sağlar.



ÇİLEK: Folik asit içeriği en yüksek olan meyvelerden bir tanesi olan çilek, oldukça sevilen bir meyve türüdür. A ve C vitaminleri ile selenyum mineralini önemli miktarlarda içermesi nedeniyle kansere ve enfeksiyon hastalıklarına karşı koruma sağlar. Sağlığa yararlı bitkisel bileşenler içermesi nedeniyle kalp ve damar hastalıklarına karşı korur.





KİRAZ: Yaz aylarının sevilen meyvelerinden bir tanesi olan kiraz, antioksidan A ve C vitaminleri ile potasyumun iyi bir kaynağıdır. Demir içermesi nedeniyle kan yapımını desteklerken yüksek lif içeriği sayesinde de sindirim sorunlarının önüne geçilmesine katkıda bulunur.

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve içerdiği antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruma sağlayan kiraz, oldukça sağlıklı bir meyve türüdür.



KAVUN: Antioksidan özelliğe sahip A ve C vitaminlerinden zengin olan kavun, hücre hasarlarını önleyerek kanserleşmenin önüne geçer. Yüksek potasyum içermesi nedeniyle tansiyonu dengelerken idrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttaki ödemin atılmasında da oldukça etkilidir. Yüksek oranda su içermesi sayesinde yaz aylarında terle birlikte oluşan sıvı kaybının dengelenmesine yardımcı olur.



ÜZÜM: Üzümde bulunan resveratrol adlı bileşen, bilinen antioksidan vitaminlere oranla 30-50 kat daha fazla antioksidan özelliğe sahip oldukça değerli bir maddedir. Serbest radikalleri indirgeyerek oksidatif stresin azaltılmasını sağlayan bu antioksidan bileşen, düzenli olarak tüketildiğinde kansere karşı önemli bir koruma sağlar. Sindirim sistemini düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir.





İNCİR: Ülkemizde özellikle de Ege bölgesinde bol miktarda üretilen incir, yaz aylarında tazesi, kış aylarında ise kurusu sevilerek tüketilen bir meyvedir. Lif içeriği oldukça yüksektir ve bu sayede kabızlığı önleyerek sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Kemiklerin güçlendirilmesine destek verirken kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucudur. Diyabet hastaları tarafından dikkatli tüketilmesi gerekmektedir.



KAYISI: A vitamini ve özellikle de Beta karoten içeriğinin oldukça yüksek olması sayesinde antioksidan özellik taşır, bu sayede kansere karşı korur. Aynı zamanda göz ve sinir sisteminin sağlığının korunmasında da etkilidir. Yüksek posa içermesi dolayısıyla uzun süren tokluk hissi sağlayarak iştah kontrolüne yardımcı olur. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık ve şişkinlik sorunlarını önler.



ARMUT: C ve K vitaminleri ile potasyum mineralinin iyi bir kaynağı olması nedeniyle armut, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar. Yüksek lif içeriğine sahip olduğundan sindirim sisteminin çalışmasını destekler. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve olan armut, soğuk algınlıklarına ve enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyuculuk sağlar.





ŞEFTALİ: Yüksek lif içeriğine sahip olan şeftali sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasını destekler, kabızlık sorununu önler. Kabuğunun tüylü yapısı nedeniyle kabuklu olarak tüketilecekse çok iyi bir şekilde yıkanması gerekir. Kalp ve damar hastalıklarına karşı korumasına ek olarak A ve C vitamini içeriği sayesinde kanserden korunmaya da yardımcıdır.



YEŞİL ERİK: Yeşil erik, A ve C vitaminleri ile fosfor, potasyum, ve çözünür posa açısından oldukça zengin bir meyve türüdür. Lif içeriği oldukça yüksek olduğundan sindirim sistemini düzenler, aynı zamanda içerdiği çözünür posa sayesinde kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. C vitamini içeriği yüksek olduğundan bağışıklık sistemini güçlendirerek kansere karşı korunma sağlar.