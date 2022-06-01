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Haberler Sağlık Yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Uzmanından önemli uyarı

Yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Uzmanından önemli uyarı

Uyku bozukluğu, halsizlik, dikkat eksikliği gibi durumlar pek çok kişi tarafından yaşanabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde bu tarz şikayetler daha da belirginleşmeye başladı. Psikiyatrist Dr. Öğr. Üyesi Necip Çapraz, "İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen belirtilerle kendini gösteren bu hastalıklar, ruhsal sorunlara da sebep oluyor." dedi.

AA

01.06.2022, 10:51

Psikiyatrist Dr. Öğr. Üyesi Necip Çapraz, 'Mevsim geçişlerinde yaşanan olumsuz belirtileri bir durumdan başka bir duruma geçişteki adaptasyon güçlüğü olarak düşünmek daha doğru olur.' dedi.

Yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Uzmanından önemli uyarı

Yapılan açıklamaya göre, bahar aylarının gelişiyle beraber alerji, bahar yorgunluğu, hormonal ve fizyolojik değişiklikler kendini göstermeye başladı. İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen belirtilerle kendini gösteren bu hastalıklar, ruhsal sorunlara da sebep oluyor.

Yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Uzmanından önemli uyarı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çapraz, mevsim geçişlerinde ortaya çıkan olumsuz belirtilerin daha çok, uyku bozukluğu, halsizlik, hareketlerde yavaşlama, dalgınlık ve yeme düzeninde değişikliklerle kendini gösterdiğini vurguladı.

Yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Uzmanından önemli uyarı

'ADAPTASYON GÜÇLÜĞÜ OLARAK DÜŞÜNÜLEBİLİR'

Çapraz, mevsim geçişlerinde yaşanan olumsuz belirtilerin, bir durumdan başka bir duruma geçişteki adaptasyon güçlüğü olarak düşünmenin daha doğru olacağını belirterek, bahar yorgunluğu ile başa çıkmak için 'Stresten uzak durun. Dengeli ve sağlıklı beslenin. Alkol ve tütün ürünlerinden uzak durun. Meditasyon ve yoga yapın. Gerginliğin azaltılması için kas gevşeme egzersizlerine önem verin. Sıvı tüketimini artırın.' önerisinde bulundu.

Yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Uzmanından önemli uyarı

BAHAR YORGUNLUĞU BELİRTİLERİ UZUN SÜRE DEVAM EDERSE BİR UZMANA BAŞVURULMALI

Depresyon, anksiyete bozukluğu, bipolar bozukluk, panik atak gibi birçok ruhsal bozukluğun mevsim değişikliklerinden etkilenebildiğine değinen Çapraz, bahar yorgunluğunun belirtilerine yeni belirtilerin eklenmesi durumunda, bu yorgunluğun fiziksel bir rahatsızlıktan veya ruhsal nedenlerden kaynaklanıyor olma olasılığı olduğunu ve uzun süreli devam etmesi durumunda bir ruh sağlığı uzmandan yardım alınması gerektiğine vurgu yaptı.

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