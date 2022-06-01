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Yorgunluk, uykusuzluk, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Uzmanından önemli uyarı

Uyku bozukluğu, halsizlik, dikkat eksikliği gibi durumlar pek çok kişi tarafından yaşanabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde bu tarz şikayetler daha da belirginleşmeye başladı. Psikiyatrist Dr. Öğr. Üyesi Necip Çapraz, "İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen belirtilerle kendini gösteren bu hastalıklar, ruhsal sorunlara da sebep oluyor." dedi.