Stresli dönemlerde besinlerin gücünden faydalanın

Günümüzde hangi yaş aralığında olunursa olunsun, stres yaşamayan insan yok gibi bir şey. Stresten kaçmak ve onu görmezden gelmek bir seçenek ama çözüm değil. Aksine stresle beraber yaşamayı öğrenmek yaşam kalitesin artırmanın en önemli faktörlerinden. Peki stresle başa çıkma yolları neler? Yapılan araştırmalar, fiziksel aktivitenin depresyon, stres ve anksiyete sorunlarının azalmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

DENİZ ÜRÜNLERİ ÇOK ETKİLİ

Ayrıca bazı besinler de stresi azaltmaya yardımcı olur. Özellikle triptofan kaynağı besinler, tüketildiğinde vücutta serotonine dönüşerek stresi azaltır. Beslenme düzeninizde triptofanın iyi kaynaklarından; kümes hayvanlarına, karides ve yengeç gibi deniz ürünlerine, yumurta, soya fasulyesi, buğday, pirinç ve mısır gibi tahıllara yer vermeniz, stresinizi azalmaya çok yardımcı olabilir.

YAĞLI TOHUMLAR İYİ GELİYOR

Özellikle stresli dönemlerde atıştırma isteğiniz artıyor mu? Eğer öylese ara öğünde miktarına dikkat ederek yağlı tohum tüketmeniz stresi azaltmanıza yardımcı olur. Potasyum ve magnezyum içeriği yüksek keten tohumu, kabak çekirdeği ve ayçiçeği çekirdeği gibi yağlı tohumların stresi azaltan besinler olduğunu gösteren çalışmalar var. Badem de, stresi kontrol altında tutmaya yardımcı olabilecek bir mineral olan magnezyum ve ayrıca E vitamini içerir. Üstelik ona çok yakışan muzla beraber tüketildiklerinde gücüne güç katıyor.

ARA ÖĞÜNDE TÜKETİLEBİLİR

Muz, vücutta mutluluk hormonuna dönüştürülebilen, stresin azalmasına ve gevşemeye yardımcı olabilen triptofan adlı bir aminoasit içerir. Ara öğünde bu ikiliden faydalanabilirsiniz.

PROBİYOTİKLERİN GÜCÜ

Bağırsaklar ve probiyotikler son yılların en popüler konularından. Yapılan çalışmalar probiyotik içeren fermente besinlerin sosyal kaygıyı azalttığı gösteriyor. Yani bağırsaklarınız ne kadar mutluysa siz de o kadar mutlusunuz. Beslenmenize yoğurt ve diğer fermente besinlerin ekleyerek, kaygı ve stresin azalmasını destekleyebilirsiniz.