İnsülin direncini kilo vererek yenin

Bel çevresindeki aşırı yağlanmanın, insülin direncini tetiklediğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, kadınlarda 80, erkeklerde 94 cm üzerindeki bel çevresinin, diyabet yatkınlığını artırdığına dikkat çekti. "İnsülin direncinde birinci ve kalıcı çözüm zayıflamak" diyen Albayrak, "Zayıflamayla hormon seviyeleri düzene girer ve insülin normalleşir. İnsülin direncine sahipseniz, hareketli bir yaşamı benimsemeniz şart. Düzenli fiziksel aktivite ile örneğin her gün 35-45 dakika yürüme alışkanlığı, insülin direncini çabuk kırmaya yardımcı olur. Spor yaparken kaslar ortamda olan şekeri kolayca kullanır. Bundan dolayı fazla insüline ihtiyaç duyulmaz" dedi.

YOĞURT İYİ ARA ÖĞÜN

Doğru beslenmenin önemine değinen Albayrak, "Tam buğday, yulaf, çavdar ekmekleri, kepekli makarna, karabuğday, bulgur, kinoa, kurubaklagilleri önerebilirim. Üç saatten daha uzun süre aç kalmamanız; vücudunuza onu aç bırakmayacağınızın garantisini vermeniz, organlarınızın özellikle kan şekerinizi düzenleyen pankreasınızın ve metabolizmanızın iyi çalışmasına destek olacaktır. Sıkı kan şekeri kontrolü için ufak bir meyve ve süt/kefir ya da yoğurt ile yapılan ara öğünler sizi insülin diye konuştu. lin direncinden koruyacak"

Omega-3, kalsiyum ve D vitamininin insülin direncine karşı kalkan görevi yaptığına değinen Albayrak, "Balık, yağsız et, kepekli un, buğday tohumu, yumurta, kavrulmuş yer fıstığı, kümes hayvanlarının beyaz eti, avokado, hurma, incir, kuru erik, süt ve süt ürünleri yeterli kalsiyum alımı ve sağlıklı kilo yönetimi adına size yardımcı olacaktır" dedi.