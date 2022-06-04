Migren hastaları botoksla rahatlıyor

KOZMETİK amaçlarla kullanılan botoks, migren hastalarına da iyi geliyor ve uygulandığı bölgede migren ataklarını azaltıyor. Memorial Kayseri Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu, "Son 3 ay içinde ayda en az 15 atağı olan hastalarda botoks ile hem ağrının şiddeti hem de atakların sıklığı ve süresi azalmaktadır" dedi.

3-6 AY BOYUNCA ETKİLİ

KOZMETİK alanında olduğu gibi migren hastalarında botoksun sadece yüz bölgesinde uygulanmadığını dile getiren Prof. Dr. Hüseyinoğlu, "Uzman nörologlar yüz bölgesinin dışında hastanın omuz, ense, boyun ve şakak bölgelerine, gerekirse çene kaslarına da botulinum toksinini enjekte eder. Uygulamanın etkisi yaklaşık 10-15 gün sonra ortaya çıkar ve bu etki ortalama 3-6 ay devam eder. Bu sayede hastanın aldığı ağrı kesici ilaç sayısı azalır, ağrının süre ve şiddeti kısalır. Botoks etkisi azaldığında tekrar enjeksiyon yapılır" diye konuştu.