Gebelikte iyot eksikliği zeka geriliği nedeni!

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem İngeç, gebelikte iyot eksikliğinin, tiroid bezinin daha yavaş çalışmasına ve bebekte zeka geriliğine neden olabileceğini dile getirdi. Bunun için özellikle gebelik döneminde iyot alımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. İngeç, günlük iyot ihtiyacının sofra tuzundan karşılanabileceğini söyledi.

İngeç, "Bakanlığın da uzun zamandır bu konudaki çalışmalarından dolayı genelde tuzların hepsi hemen hemen artık iyotlu tuz şeklinde. Günlük gereken iyot miktarının büyük bir kısmını tuzlarla birlikte alabiliyoruz" dedi. Bazı besinlerin de iyot içerdiğini belirten Dr. İngeç, "Özellikle yoğurt, süt, peynir gibi yiyeceklerde, bezelye gibi bazı yeşil sebzelerde iyot miktarı fazla. Ayrıca deniz ürünleri de iyot yönünden zengindir ve tüketimi faydalıdır" dedi.

TİROİD HORMONUNA BAKTIRIN

DR. Muharrem İngeç, "İyot eksikliğinden kaynaklı zeka gerilikleri, düzeltilebilir zeka gerilikleri sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle gebelik döneminde hipotiroid gibi bir tablo düşünürsek önleyebiliriz. Gebelere önerimiz, bu dönemde tiroid hormonlarına baktırmalarıdır. Diğer kişilere de guatrla alakalı, eğer boyunda ele gelen bir şişlik, herhangi bir baskı hissi ya da nefes darlığı varsa hiç beklemeden bize ulaşmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.