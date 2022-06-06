‘Sakar’ diye etiketlenen çocukta duyu bütünleme sorunu olabilir

Fizyoterapist Cemile Dalkıran, "Bir çocuk sürekli düşüyorsa, ayaklarını çarpıyorsa sakar gözüyle bakılabiliyor. Oysa sorun denge koordinasyon sisteminin yeteri derecede gelişmemesi olabilir" dedi. İnsanların vücudunu etkili biçimde kullanmasını 'duyu bütünleme' ile sağladığını belirten Dalkıran, "Hem çocukluk hem de yetişkinlik döneminde görülebilen duyu bütünleme bozukluğu ise tüm yaşamı etkiliyor" diye konuştu.

KÖTÜ EL YAZISINA DİKKAT

Duyu bütünleme bozukluğu yaşayan çocukların günlük aktivitelerinde birçok problem ile karşılaştığını ifade eden Dalkıran, bu çocukların el yazılarının da kötü olduğuna işaret etti. Dalkıran, "Bu çocuk doğru kas kuvvetini uygulayamazsa, kalemi nasıl sıkıp bırakacağını bilmez ise yazısı da kötü olacaktır" dedi.

TEDAVİ EDILMESI MÜMKÜN

Duyu bütünleme bozukluğunun tedavisinin mümkün olduğunu da sözlerine ekleyen Fizyoterapist Cemile Dalkıran, "Terapilerde çocuğun çevresinin farkında olması, her şeyden önce vücudunun farkında olması, kendisini yönetmeye yönelik çalışmalar yapılır. Ailelerin ilk yapmaları gereken şey bir uzman tarafından değerlendirilmesini sağlamaktır. Daha sonrasında uygun tedavi uzman kişiler tarafından planlanacaktır" dedi.