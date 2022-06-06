Sıcak yorgunluğuna karşı limonlu su

YAZIN suya taze limon sıkarak içmek, sıcağa bağlı yorgunluğu hemen alıyor. Çünkü limonlu suyu tüketen kişilerin vücudu toksinlerden hızla arınıyor. Limonlu su sık sık idrara çıkartarak vücuttan zararlı maddeleri uzaklaştırıyor. Vücudu yoran bu maddeler temizlendiğinde, vücut direnci de artıyor.

DOĞAL NEMLENDİRİCİ HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

HINDISTAN cevizi yağı, cilt için doğal bir nemlendiricidir. En önemli özelliklerinden biri de cilt tonunu eşitlemesi ve kolajen üretimini hızlandırmasıdır. Özellikle kuru ve hassas ciltler için idealdir. Kuru ciltten şikayetçiyseniz Hindistan cevizi yağını ellerinizle ısıtıp doğrudan cildinize uygulayabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI İNCİR İKİLİSİ SİNDİRİM SİSTEMİNE DOST

ZEYTINYAĞINDA dinlendirilen kuru inciri her sabah aç karnına bir yemek kaşığı kadar tüketmek kabızlığın önlenmesine yardımcı olur. Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniler. Cinsel sağlığı güçlendirir: Erkeklerde cinsel gücü ve sperm kalitesini artırmaya yardımcı olur