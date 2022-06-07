Kuru erik kadınlarda kemik yapısını koruyor!

KURU eriğin bağırsaklar için iyi olduğu zaten iyi biliniyor. Ancak yeni yapılan Penn State araştırması kuru eriğin kemik sağlığı için de iyi olabileceğini gösteriyor. Menopoz öncesi ve sonrası, düşük östrojen seviyeleri kırıklara yol açabilecek kemiklerin zayıflaması riskini artırabiliyor. Kuru erikleri diyete dahil etmek, bu süreci yavaşlatarak veya tersine çevirerek kemiklerin korunmasına yardımcı olabiliyor. Osteoporoz, dünya çapında 200 milyondan fazla kadını etkiliyor. Osteoporozu tedavi etmek için ilaçlar mevcut olsa da araştırmacılar, durumu beslenme ile tedavi etmenin yollarına artan bir ilgi olduğunu söylüyor.

BESLENMEYLE TEDAVİ

KURU erik mineraller, K vitamini ve diyet lifi gibi birçok besinsel faydaya sahip. Araştırmacılar kuru erik yemenin kemik sağlığını geliştirdiğine dair önemli kanıtlar buldu.

ZAHTER MİKROPLARLA SAVAŞIYOR

ZAHTER bitkisi Güney ve Güneydoğu bölgelerinde oldukça meşhur. Osmanlı Devleti'nden bu yana kuru veya taze olarak tüketiliyor. Görünüşü itibariyle kekiğe benziyor. Mutfakta baharat olarak kullanılmasının yanı sıra çayı da çok faydalı. Tuz, susam tohumu ve mercan köşk gibi ürünlerle birleştirilen zahter kahvaltılık sos olarak da kullanılıyor. Zahter birçok mineral ve vitamin içeriyor. Kalsiyum, demir, selenyum, potasyum, magnezyum, folik asit gibi mineraller içiyor. B6, C, A ve tiamin vitamini bulunuyor. Zahterin içeriğinde timol adı verilen bir çeşit uçucu yağ bulunuyor. Bu yağ bitkinin antibakteriyel ve antiseptik özellikler kazanmasını sağlıyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Yaraları iyileştiriyor ve mikroplarla savaşıyor.

GÜNDE BİR KASE YEŞİLLİKLE KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALT

ARAŞTIRMALAR, her gün sadece bir kase nitrat bakımından zengin sebze yiyerek insanların kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, 23 yıl Danimarka Diyet, Kanser ve Sağlık Çalışmasına katılan Danimarka'da ikamet eden 50.000'den fazla kişiden gelen verileri inceledi. Nitrat bakımından zengin yeşil yapraklı sebzeleri tüketen kişilerin yaklaşık 2.5 mmHg daha düşük sistolik kan basıncına sahip olduğunu ve kalp hastalığı riskinin yüzde 12 ila 26 arasında daha düşük olduğunu ortaya koydular.